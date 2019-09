Video/ Ravenna Imolese (1-0): highlights e gol. Basta Giovinco al 60′

Ecco finalmente il video di Ravenna Imolese, con tutti gli highlights del big match del girone B di serie C che ha visto il trionfo dei romagnoli per 1-0. La sfida allo stadio Benelli inizia a ritmi non memorabili, Giuseppe Giovinco prova a rompere il ghiaccio per i padroni di casa trovando però il pronto intervento del portiere avversario, Rossi. Poi solo un tiro-cross di Martorelli, con l’Imolese praticamente non pervenuta sul fronte offensivo. Troppo timido l’avvio della squadra allenata da Federico Coppitelli, arriva poi un’ammonizione per parte con Lora sanzionato nel Ravenna e Latte Lah nell’Imolese. Ancora Martorelli ci prova dalla distanza con Rossi che blocca sicuro, poi al 41′ la migliore occasione da gol del primo tempo ce l’ha l’Imolese. Su cross di Maniero allontanato dalla difesa del Ravenna, gran botta mancina di Tentoni che colpisce la traversa.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa cambio nel Ravenna con Raffini che prende il posto di Nocciolini. Al 5′ ancora Imolese pericolosa con Tentoni, che impegna severamente il portiere di casa, Spurio. Poi il Ravenna sale di tono, pericoloso Papa di testa e ancora una doppia occasione con conclusioni di Giovinco e Papa che vengono sventate da Rossi. Ma al 16′ i padroni di casa passano proprio con Giovinco, che corregge in rete di piatto un assist di Purro. L’Imolese ne cambia tre con Padova, Bismark e Bolzoni che prendono il posto di Vuthaj, Latte Lah e Alimi, ma nella fase conclusiva della partita, col Ravenna che sostituisce Giovinco con Fyda, gli ospitanti gestiscono bene il vantaggio. Vengono ammoniti Bismark, Maniero e Raffini in un finale acceso, ma il risultato finale non cambia: i tre punti sono del Ravenna che conserva fino alla fine l’1-0 sull’Imolese.

