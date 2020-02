Video/ Ravenna Piacenza (0-1): highlights e gol, decisivo Della Latta (Serie C)

Nel video di Ravenna Piacenza parliamo della partita che si è giocata al Bruno Benelli per la 25^ giornata della Serie C 2019-2020, nel girone B. Un successo atteso quasi due mesi, il primo del 2020. Non vinceva dal 15 dicembre 2019 il Piacenza ed esserci riuscito proprio nel derby dell’Emilia-Romagna contro il Ravenna non può che rappresentare un’iniezione di fiducia, la cui efficacia andrà verificata nei prossimi impegni di campionato. Per adesso, però, i biancorossi si godono i tre punti, frutto di una partita combattuta e che ha visto spesso i padroni di casa impensierire la retroguardia ospite, sfiorando a più riprese il pareggio. Ma procediamo con ordine. Le prime battute del match vedono il Piacenza andare ripetutamente vicino al vantaggio, dapprima con un colpo di testa mancato da parte di Polidori in area di rigore e, successivamente, con la conclusione mancina vibrata ancora da Polidori al termine di un contropiede da manuale e neutralizzata dall’estremo difensore Cincilla. Il Ravenna reagisce e, al 23’, invoca a gran voce, per un presunto tocco di mano da parte di un difensore avversario, la concessione di un penalty, che, tuttavia, non viene accordato dall’arbitro. Il Piacenza comprende allora che è arrivato il momento di aumentare i giri del motore e coglie un legno clamoroso con un diagonale velenoso del solito Polidori.

VIDEO RAVENNA PIACENZA: IL SECONDO TEMPO

La ripresa segue il medesimo copione della prima frazione di gara e, al minuto numero 47’, è Simone Della Latta a sbloccare le marcature, piazzando la palla nell’angolino della porta di Cincilla. Si tratta del quinto gol stagionale per il giocatore in forza agli emiliani. Al 61’ si scatenano le proteste dei calciatori del Piacenza per un presunto fallo di mano di un avversario all’interno dell’area di rigore, non sanzionato dal direttore di gara. Clamorosa, poi, l’occasione sprecata dal Ravenna al minuto numero 66, con Mawuli che conclude a botta sicura e viene murato da Mazzini. C’è giusto il tempo per un giallo a Nicco (Piacenza), prima di vedere ancora Mawuli andare a un passo dal pareggio con un tiro dalla distanza. Il Ravenna inserisce Selleri per Ronchi e al 72′ non trova ancora una volta il gol, con Grassini che si inceppa al limite dell’area, facendosi rimontare e chiudere dalla retroguardia ospite. Nel finale, Cattaneo da una parte e Lora dall’altra falliscono l’appuntamento con la gloria e il sipario sulla partita cala dopo quattro minuti di recupero: trionfa il Piacenza, settimo a -2 dalla Feralpisalò. Prosegue, invece, la crisi del Ravenna, sedicesimo e a secco di vittorie da tre giornate, nelle quali ha raccolto appena 2 punti su 9.

