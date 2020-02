Video/ Ravenna Triestina (0-1): highlights e gol. Agli alabardati basta Gomez al 77′

Allo Stadio Bruno Benelli la Triestina supera in trasferta il Ravenna per 1 a 0. Come si vede nel video di Ravenna Triestina, nelle fasi iniziali del primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Foschi a cercare di prendere in mano le redini dell’incontro affacciandosi in zona offensiva come accaduto con Papa, anticipato sul più bello da un difensore avversario già al 5′. Tutte e due le compagini faticano a creare azioni pericolose realmente degne di nota nonostante i giallorossi forzino alla parata l’estremo difensore Offredi su una conclusione di Nocciolini intorno al 29′. Nel secondo tempo gli alabardati provano a guidare l’andamento del match sebbene siano gli emiliani a sfiorare il gol al 59′ con una doppia opportunità. Gli sforzi compiuti dai friulani danno quindi i loro frutti al 72′ per merito della rete messa a segno dal subentrato Gomez, con i rivali di giornata poi costretti a tentare inutilmente di raggiungere il pareggio con un paio di spunti interessanti di Giovinco e Raffini. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Eduart Pashuku, proveniente dalla sezione di Albano Laziale, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Caidi, Cauz e Papa da un lato, Brivio dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventisettesimo turno di campionato permettono alla Triestina di salire a quota 40 nella classifica del girone B di Serie C mentre il Ravenna non si muove, rimanendo fermo a 27 punti.

IL TABELLINO

Ravenna-Triestina 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 72′ Gomez(T).

RAVENNA (3-5-2) – Cincilla; Caidi, Jidayi, Cauz; Grassini, Papa, Mawuli, D’Eramo, Zambataro; Mokulu, Nocciolini. A disp.: Spurio, Gavioli, Raffini, Martorelli, Selleri, Nigretti, Mustacciolo, Giovinco, Lora. All.: Foschi.

TRIESTINA (4-3-3) – Offredi; Formiconi, Tartaglia, Lambrughi, Brivio; Paulinho, Lodi, Giorico; Sarno, Granoche, Procaccio. A disp.: Rossi, Matosevic, Steffe, Ermacora, Signorini, Mazis, Cernuto, Gatto, Gomez, Lavarone, Salata. All.: Gautieri.

Arbitro: Eduart Pashuku (Albano Laziale).

Ammoniti: 28′ Brivio(T); 43′ Caidi(R); 49′ Cauz(R); 53′ Papa(R).

CLICCA QUI PER IL VIDEO RAVENNA TRIESTINA, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA