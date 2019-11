Video/ Real Madrid Betis (0-0): highlights. Nessun gol al Bernabeu (Liga)

Il Real Madrid perde l’occasione, col Barcellona battuto dal Levante e il primo posto solitario nella Liga di nuovo lì, a portata di mano. Arriva invece uno 0-0 deludente contro un Betis che strappa un punto d’oro al “Bernabeu” in chiave salvezza, e la vetta della classifica potrà prendersela la squadra eventualmente vincente domani in Granada-Real Sociedad. Il Real Madrid parte a buon ritmo e di vede annullato un gol ad Hazard per un fuorigioco apparso al limite. Il portiere del Betis, Joel, è comunque attento sin da inizio match, salvando prima su Kroos e poi su Sergio Ramos, che ci riprova ancora al 43′ col portiere ospite che si esibisce in una parata d’autore.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo sarebbe lecito attendersi un cambio di passo da parte del Real Madrid, ma la squadra di Zidane sembra esaurire rapidamente le idee, anche se le occasioni per il ko non mancherebbero. Sbaglia Mendy al 19′, una grande occasione che anticipa le proteste per un tocco di mano di Feddal su cross di Benzema che non trova riscontro al VAR. Il Real protesta ma il Betis si chiude bene e prova ogni tanto a pungere, provando ad approfittare di una giornata-no per Varane in difesa. Nel finale il Real ha una doppia grande chance per vincere la partita, al 90′ Vinicius divora la palla della vittoria solo davanti a Joel, quindi al 93′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Feddal a prodursi nel salvataggio risolutivo su azione da calcio d’angolo, salvando la porta di Joel e permettendo al Betis Siviglia di uscire imbattuto dal Santiago Bernabeu. Per il Real c’è solo aggancio al Barcellona, in attesa del “Clasico” da recuperare contro i Blaugrana.

