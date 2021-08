VIDEO/ Real Madrid Milan (risultato 0-0) highlights. Zero gol, Maignan para un rigore

Tante occasioni e niente gol tra Real Madrid e Milan nell’amichevole al Worthersee Stadion di Klagenfurt. Pubblico austriaco felice di vedere due grandi squadre confrontarsi sul rettangolo di gara, senza però che una delle due sia riuscita a sopravanzare l’altra. Il Milan inizia in maniera aggressiva la sfida a Klagenfurt e al 4′ Leao trova il corridoio giusto per Theo Hernandez, che sfiora il vantaggio colpendo il palo con la sua conclusione. Al 7′ non si chiude un’interessante combinazione tra Saelemaekers e Leao, che al 10′ calcia poi fuori da buona posizione. Da segnalare al 20′ un’entrata molto dura di Leao su Hernandez, fortunatamente senza conseguenze. Al 41′, però, i Blancos hanno una grande occasione per sbloccare il risultato, con un calcio di rigore per fallo in area di Calabria su Bale. Penalty che, però, proprio il gallese si fa parare, con Maignan che compie il grande intervento negando il vantaggio agli avversari.

CALCIOMERCATO ROMA/ Rebus attaccanti per i giallorossi, ufficiale Vina

Ancelotti inizia il secondo tempo con molti cambi: fuori Courtois, Alaba, Marcelo, Casemiro, Bale e Jovic, entrano Lunin, Militao, Gutierrez, Antonio Blanco, Vinicius e Mariano. Nel Milan esce Leao ed entra Ante Rebic. Nel primo quarto d’ora Real Madrid padrone del gioco e al 52′ una gran botta di Modric si stampa sulla traversa. Al 65′ la fiammata più importante è del Milan, con Brahim Diaz che si libera e lascia partire una gran botta che trova la risposta del portiere dei Blancos, Lunin, bravo a salvare la sua porta con una vera prodezza. All’80’ ancora cambi per il Milan: entrano Maldini, Castillejo, Pobega e Ballo-Touré, escono Diaz, Saelemaekers, Tonali e Theo. Le tante sostituzioni spezzano molto i ritmi di gioco e le ultime occasioni da gol ce le ha il Real Madrid. Particolarmente interessante proprio allo scoccare del 90′ una conclusione a girare di Vinicius, ma il risultato non si schioda dallo 0-0.

Isak alla Roma?/ Calciomercato news, lo svedese è tra i candidati per il post Dzeko

LE DICHIARAZIONI DOPO REAL MADRID MILAN (VIDEO HIGHLIGHTS)

Olivier Giroud ha commentato così la prestazione dei rossoneri: “Stasera mi sentivo bene e penso che abbiamo giocato una buona partita. È bello tornare a disputare 90’ minuti, credo che sarò pronto presto per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. È stata una bella gara, contro una squadra molto forte. Abbiamo messo in mostra le nostre qualità, anche se possiamo ancora migliorarci e perfezionarci. Le idee erano molto buone: siamo stati molto compatti e uniti, con grande spirito. Penso che impareremo a conoscerci meglio in campo. Siamo molto fiduciosi per il futuro, dobbiamo migliorare i dettagli perché sono quelli che fanno la differenza. Qualche errore di troppo a fine partita, ma sono felice”.

Probabili formazioni Barcellona Juventus/ Ronaldo torna per il Gamper (amichevole)

Giroud ha poi evidenziato la volontà della compagine meneghina di giocare una grande Champions League, in quanto fare ritorno nella competizione regina d’Europa è una grande cosa per il club e per tutti i tifosi: “È presto per dire dove vogliamo arrivare, se ai quarti piuttosto che in semifinale. Prima pensiamo alla fase a gironi, ma abbiamo buone possibilità di arrivare lontano. Allo stesso modo penso che abbiamo molte speranze per lo scudetto: dovremo partire forte, ma siamo affamati”. Anche Mike Maignan, protagonista col rigore parato a Bale, ha sottolineato che “nella scorsa stagione il Milan si è qualificato meritatamente alla Champions League e ora dobbiamo prepararci bene a questa competizione per affrontarla al meglio”.