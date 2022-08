Video/ Real Sociedad Barcellona (1-4) gol e highlights: bis e compleanno Lewandowski

VIDEO REAL SOCIEDAD BARCELLONA (1-4): ANSU FATI ENTRA E LA DECIDE

Il video Real Sociedad Barcellona vede gli ospiti trovare il gol dopo appena 46 secondi. Non aspettano nemmeno che scocchi il primo minuto di gioco: Robert Lewandowski fa esplodere la panchina di Xavi, con quest’ultimo piuttosto calmo, portando i suoi in avanti. Vantaggio che dura solamente per altri 5 minuti, perché Isak decide di pareggiare, rispondendo a tono al bomber polacco sull’errore di De Jong. Primo tempo che vede poi la Real Sociedad attaccare con ottime tesi: il Barcellona, con Ter Stegen protagonista, dice di no. Nel finale Eric Garcia va vicinissimo al vantaggio, ma poi subito dopo è David Silva a sfiorare il gol. Sempre il solito Ter Stegen abbassa la saracinesca. Secondo tempo del video Real Sociedad Barcellona che si apre con il giallo per Araujo per intervento irregolare su Kubo, oggi in grande spolvero. Trova il gol la Real Sociedad, ma è tutto fermo per una posizione di offside di Le Normand. La punizione di Mendez si era insaccata in rete ma l’intervento, seppur non sul pallone, ma rilevante dal punto di vista del gioco, di Le Normand ha fatto decidere al direttore di gara di annullare il gol del calciatore della Real Sociedad.

Diretta/ Real Sociedad Barcellona (risultato finale 1-4): bis Lewandowski, Xavi show!

Prima Dembele poi subito Gavi provano a portare l’ago della bilancia dalla loro parte, senza trovare la deviazione giusta. Lewandowski non trova lo spazio adatto per centrare la porta. Svolta nel match: entra Ansu Fati e in cinque minuti sforna due assist. Prima per Dembele: con un tacco illuminante gli mette la palla sul mancino e da lì è un gioco da ragazzi per il giocatore francese fare gol. 1-2 che dura veramente poco, perché al minuto 69 è Lewandowski ad andare a bersaglio. Doppietta personale e doppio assist per Ansu Fati, che con un tocco, forse fortuito, mette nelle condizioni il polacco di trovare la gioia del gol per la seconda volta. La partita di Ansu Fati, però, non è terminata qui. Dopo i due assist c’è spazio anche per la gloria personale. Ben smarcato da Lewandowski, divino, di tacco, fa 1-4, con la 10 sulle spalle. Vince il Barcellona nel giorno del 34esimo compleanno di Lewandowski e sale a quota 4 punti in classifica, con una vittoria più che convincente contro una squadra ostica come la Real Sociedad.

Diretta/ Celta Vigo Real Madrid (risultato finale 1-4): Modric show, Ancelotti primo

VIDEO REAL SOCIEDAD BARCELLONA (1-4): IL TABELLINO

REAL SOCIEDAD: Elustondo A. (dal 33′ st Gorosabel A.), Isak A. (dal 24′ st Navarro R.), Kubo T. (dal 24′ st Cho M.), Le Normand R., Mendez B., Merino M. (dal 33′ st Karrikaburu J.), Munoz A., Remiro A. (Portiere), Silva D. (dal 24′ st Turrientes B.), Zubeldia I., Zubimendi M.. A disposizione: Barrenetxea A., Cho M., Gorosabel A., Guevara A., Illarramendi A., Karrikaburu J., Navarro R., Olasagasti J., Pacheco J., Turrientes B., Urko G., Zubiaurre A. (Portiere) Allenatore: Alguacil I..

BARCELLONA: Araujo R., Balde A. (dal 19′ st Raphinha), Christensen A., de Jong F. (dal 40′ st Roberto S.), Dembele O. (dal 27′ st Alba J.), Garcia E., Gavi (dal 40′ st Kessie F.), Lewandowski R., Pedri, ter Stegen M. (Portiere), Torres F. (dal 19′ st Fati A.). A disposizione: Alba J., Aubameyang P., Depay M., Fati A., Kessie F., Pena I. (Portiere), Pique G., Pjanic M., Raphinha, Roberto S., Tenas A. (Portiere), Torre P. Allenatore: Xavi.

Risultati Liga, classifica/ Diretta gol live score 2^ giornata (20-21 agosto)

Reti: al 6′ pt Isak A. (Real Sociedad) al 1′ pt Lewandowski R. (Barcellona) , al 21′ st Dembele O. (Barcellona) , al 23′ st Lewandowski R. (Barcellona) , al 34′ st Fati A. (Barcellona).

Ammonizioni: al 21′ pt Elustondo A. (Real Sociedad), al 41′ pt Le Normand R. (Real Sociedad) al 6′ st Araujo R. (Barcellona).

VIDEO REAL SOCIEDAD BARCELLONA (1-4): GOL E HIGHLIGHTS

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI GOL E HIGHLIGHTS DI REAL SOCIEDAD BARCELLONA











© RIPRODUZIONE RISERVATA