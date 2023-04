Video/ Recanatese Ancona (4-0) gol e highlights: show giallorosso nel derby (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RECANATESE ANCONA (4-0): LA PARTITA

La Recanatese chiude in gloria il campionato e, anche se manca di un soffio l’accesso ai play-off, si concede il lusso di battere per 4-0 l’Ancona nel derby marchigiano allo stadio “Nicola Tubaldi”. Gara strana, come d’altronde lo sono i derby: a partire meglio erano gli uomini di Marco Donadel, pericolosi con Melchiorri al 4′ e poi protagonisti di un contatto in area giallorossa giudicato regolare dall’arbitro. Al 14′ ecco l’episodio che, alla lunga, cambierà la storia del match: Brogni si beccava un rosso per aver fermato Sinigagliesi involato verso la porta dorica, costringendo gli ospiti a giocare in dieci uomini per quasi tutto l’incontro. Tuttavia l’inferiorità numerica non sembrava scalfire le certezze dell’Ancona che al 28′ andava vicina con Paolucci al gol: sembrava che la frazione potesse concludersi in equilibrio e invece, proprio nella coda, ecco il mortifero uno-due firmato prima dal solito Sbaffo (41′) e poi Guidobaldi (45′) che in un amen chiudevano la contesa.

Nella ripresa, colpita dall’uomo in meno e pure dai due gol dei maceratesi, l’Ancona tornava in campo più spenta e, col passare dei minuti, il derby diventava un monologo giallorosso con tanto di punteggio pesante che da un lato puniva severamente gli ospiti ma dall’altro era lo specchio fedele delle loro difficoltà in quest’ultima fase del torneo. Dopo che Carpani aveva sfiorato il tris al 57′, ecco che al 68′ Alfieri coglieva la traversa mentre sull’altro fronte un palo fortuito di Barnabà per poco non riportava in gara i dorici. Nel finale, la capitolazione: i neo entrati Guadagni e Giampaolo fissavano tra l’81’ e il 92′ il poker. L’unico pizzico di amarezza per la Recanatese, terminata undicesima a quota 47 a pari punti col Rimini, era il pass per i play-off mancati di poco per via della differenza reti; l’Ancona invece perde male ma in fondo era già con la testa alla post season, anche se questo KO certo non aiuterà a preparare la prossima gara nel migliore dei modi.

RECANATESE: Meli, Marafini, Ferrante (dal 38′ st Pacciardi), Peretti, Ferretti, Morrone (dal 34′ st Raparo), Alfieri (dal 34′ st Foresta), Carpani (dal 12′ st Guadagni), Senigagliesi, Sbaffo, Guidobaldi (dal 12′ st Giampaolo). A disposizione: Amadio, Fallani, Marilungo, Quacquarelli, Somma. Allenatore: Giovanni Pagliari.

ANCONA: Vitali, De Santis, Camigliano, Brogni, Mezzoni (dal 71′ Mattioli), Simonetti, Basso (dal 15′ st Fantoni), Paolucci (dal 39′ st Ruani), Barnabà, Melchiorri, Moretti (dal 15′ st Lombardi). A disposizione: Piergiacomi, Raimondi, Di Massimo, Mondonico, Pecci, Prezioso. Allenatore: Marco Donadel.

Reti: 41’ Sbaffo, 45’ Guidobaldi, 81’ Guadagni, 92’ Giampaolo

Ammoniti: Guidobaldi (Recanatese).

Espulso: Brogni (Ancona) al 14′.

