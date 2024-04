Video/ Reggiana Cosenza (0-4) gol e highlights: doppietta finale di Forte! (Serie B, 19 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI REGGIANA COSENZA: LA SINTESI

Allo Stadio Città del Tricolore il Cosenza si aggiudica la sfida contro la Reggiana per 4 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i calciatori di mister Viali cominciano la sfida nel migliore dei modi segnando appunto il gol del vantaggio immediatamente al 6′ con un colpo di testa di D’Orazio su lancio di Tutino. I padroni di casa tentano di reagire con Pieragnolo al 9′ ma, dopo aver rischiato su Antonucci al 13′, perdono per infortunio Sampirisi, rimpiazzato infatti da Romagna già al 14′.

Gli ospiti non si fermano e lo scatenato Tutino centra un palo al 42′ prima di siglare la rete del raddoppio al 43′ con l’aiuto del suo collega Mazzocchi. Nel secondo tempo i granata del tecnico Nesta si fanno sentire con un paio di spunti provati da Okwonkwo e dal neo entrato Gondo, che ha rilevato Antiste a inizio ripresa sbattendo in ogni caso solo su Venturi all’ora di gioco. Nel finale della contesa la Regia prende il largo con il tris di Forte ispirato da Calò all’81’ ed è proprio lo stesso Forte a chiudere i conti una volta per tutte completando la doppietta personale sull’appoggio decisivo di Marras all’89’.

L’arbitro Simone Sozza da Seregno, sotto l’aspetto disciplinare, ha estratto il cartellino giallo in cinque occasioni ammonendo soltanto Cigarini da un lato, Marras, Venturi, Voca e Praszelik dall’altro. Il successo ottenuto fuori casa consente al Cosenza di toccare i 39 punti nella classifica della Serie B 2023/2024 dopo trentaquattro giornate così da portarsi ad una sola lunghezza dalla Reggiana, ferma a 40 punti nel campionato cadetto.

