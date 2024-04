DIRETTA/ Reggiana Cosenza video streaming tv: cos’è successo negli ultimi 30 anni? (Serie B, 19 aprile 2024)

DIRETTA REGGIANA COSENZA: ECCO IL TESTA A TESTA

La diretta Reggiana Cosenza ha l’importante compito di aprire il nuovo turno di serie B. Il primo scontro avvenuto tra le due formazioni è datato 1995. Davanti a circa 20.000 persone il Cosenza riuscì a strappare la vittoria al San Vito Luigi Marulla. Tra il 2000 e il 2008 le due squadre non si sono più affrontate, in quanto in campionati indifferenti. Si torna in campo con un grande balzo al 2009 quando al Mapei Stadium la Reggiana si impose con il risultato di 5-2, risultando anche la sfida con più reti tra queste due formazioni.

Al termine di quella stagione per ritornare ad affrontarsi bisogna aspettare il 2020. Vittoria dei granata grazie alla rete di Ivan Varone, che riuscì a rifarsi anche nel pareggio nella sfida di ritorno. L’ultima gara che vi presenteremo è anche quella più recente. Stiamo parlando dell’andata, decisa da Voca e Tutino. Quest’ultimo ha anche calciato un rigore neutralizzato dal portiere, riuscendo in tap-in a segnare. (Marco Genduso)

REGGIANA COSENZA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Se volete assistere alla diretta Reggiana Cosenza comodamente da casa sarà necessario essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky Sport. Avendo i diritti per tutta la Serie B, basterà selezionare il canale apposito, così come potrete fare tramite Dazn.

Se siete invece lontano dalle vostra mura domestiche ma non riuscite a stare senza calcio, allora Sky Go è quello ceh per voi: l’applicazione dell’emittente televisiva permetterà di assistere al match anche de telefono. Stessa cosa naturalmente vale per l’applicazione di Dazn.

PUNTI D’ORO IN PALIO

Da una parte cinque punti dai playout ma con due sconfitte consecutive da dimenticare, dall’altra solo una lunghezza dalla zona rossa ma reduci da due punti in altrettante partite. La diretta Reggiana Cosenza sembra poter rivelare molto della corsa alla salvezza di queste due squadre. Alle ore 20:30 di venerdì 19 aprile, le due squadre si daranno battaglia al Mapei Stadium di Reggio Emilia per contestare tre punti che potrebbero valere oro da ambo i lati.

La Reggiana come detto ha un vantaggio maggiore rispetto agli avversari sulla 16esima in classifica, ma le sconfitte con Cittadella e Lecco senza segnare hanno tarpato le ali ad una squadra che dopo il 3-2 al Venezia e la sesta partita di fila a punti sembrava essersi tolta dalla zona rossa. Il Cosenza era in caduta libera con tre sconfitte contro Catanzaro, Ternana e Brescia in quattro partite, ma i recenti pareggi con gol contro FeralpiSalò e Palermo hanno dato non solo punti bensì anche coraggio e fiducia nell’affrontare questi ultimi 450 minuti.

REGGIANA COSENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Moduli simili per le probabili formazioni della diretta Reggiana Cosenza, che però si differenziano specialmente dal centrocampo in su. Il Reggiana opta per un 3-4-2-1 con Satalino in porta, difesa composta da Sampirisi, Rozzio e Szyminski. Il gioco sulle fasce verrà gestito da Fiamozzi e Pieragnolo mentre Reinhart e Cigarini dirigeranno le operazioni. Portanova e Melegoni supporteranno l’unica punta Gondo.

Il Cosenza si schiera sempre a tre in difesa, ma con un centrocampo più folto e un attacco a due. Micai con i guantoni, retroguardia formata da Gyamfi, Camporese e Meroni. Marras e D’Orazio sono chiamati agli straordinari da esterni con Zuccon, Calò e Voca a centrocampo. In avanti come detto due attaccanti ovvero Antonucci e Tutino.

REGGIANA COSENZA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Vi sentite buona qualche giocata per le scommesse della diretta Reggiana Cosenza? Allora andiamo a vedere innanzitutto gli esiti 1X2. La vittoria dei padroni di casa è data a 2.38, il pareggio a 3 mentre il successo esterno a 3.40.

A bocce ferme, i bookmakers non sembrano fidarsi molto dell’Over 2.5 visto che è quotato 2.40 rispetto all’1.53 del segno Under. Vedremo se avranno ragione i quotisti o se i reparti offensivi smentiranno gli esperti.











