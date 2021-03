Video/ Reggiana Cosenza (1-1): highlights e gol. Gliozzi e Varone decidono il match

Non siamo sicuramente ai livelli del 7-4 di 31 anni fa, ma anche oggi Reggiana e Cosenza ci hanno regalato tante emozioni nello scontro diretto per la salvezza che si è concluso sul risultato di 1-1. Se il campionato di Serie B dovesse finire oggi con questa classifica, le due squadre si affronterebbero nuovamente per lo spareggio, chissà, magari questo è stato solamente il primo capitolo di una sfida lunga e appassionante. Al Mapei Stadium i silani rompono subito il ghiaccio con Gliozzi che su assist di Crecco trafigge Venturi e fa sorridere Occhiuzzi. Poco dopo il numero 23 sfiora la doppietta con il pallone che sbatte su entrambi i pali, episodio che poteva tagliare le gambe ai granata che invece restano in partita e provano a reagire dopo essere stati graziati dal destino. Alvini corre subito ai ripari e richiama in panchina Del Pinto che resta così in campo meno di un quarto d’ora, dentro Lunetta che trova subito il modo di impegnare Falcone che come al solito deve fare gli straordinari per proteggere il risultato. La partita si incattivisce quando l’arbitro Sacchi non interviene su un contatto in area tra Ardemagni e Tiritiello, i padroni di casa chiedono a gran voce il calcio di rigore ma il direttore di gara fa cenno di proseguire. Il nervosismo sale sempre di più con il passare dei minuti e a farne le spese è proprio Gliozzi che viene colpito duramente da Ajeti e cade male battendo la testa. Momenti di panico con i sanitari che corrono subito in suo soccorso e lo portano via in barella, nulla di grave ma grande spavento per l’attaccante che esce così di scena mentre il difensore albanese se la cava con un cartellino giallo. A un quarto d’ora dal novantesimo Varone punisce i suoi ex-compagni di squadra e pareggia i conti, all’80’ il numero 8 manca l’appuntamento con il bis che avrebbe ribaltato clamorosamente la situazione. Nel recupero Venturi fa prendere un colpo a tutta la Reggiana con un’uscita a vuoto sull’incornata di Tiritiello, poi si fa perdonare sbarrando la strada a Trotta. To be continued…

IL TABELLINO

REGGIANA-COSENZA 1-1 (0-1)

REGGIANA (4-3-1-2): Venturi; Libutti, Rozzio, Ajeti (70’ Costa), Yao; Del Pinto (13’ Lunetta), Radrezza, Varone (84’ Muratore); Laribi (84’ Pezzella); Kargbo, Ardemagni (84’ Mazzocchi). All. Massimiliano Alvini.

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Idda, Tiritiello; Gerbo (69’ Corsi), Petrucci, Sciaudone, Crecco (37’ Vera); Tremolada (57’ Kone); Carretta, Gliozzi (69’ Trotta). All. Roberto Occhiuzzi.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi.

AMMONITI: 14’ Idda (C), 39’ Ingrosso (C), 64’ Ajeti (R).

RECUPERO: 2’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 3’ Gliozzi (C), 76’ Varone (R).

