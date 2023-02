Video/ Reggiana Fiorenzuola (2-0) gol e highlights: Guglielmotti detta legge!

Poco meno di quattro mesi fa la Reggiana toccò il punto più basso della sua stagione perdendo per 5 a 0 in casa del Fiorenzuola. Da allora la squadra allenata da Diana non ha più perso colpi e oggi guida la classifica del girone B di Serie C con sette lunghezze di vantaggio nei confronti del Cesena. Nel turno infrasettimanale i granata ottengono la settima vittoria consecutiva, come ammireremo nel video Reggiana Fiorenzuola, l’undicesima nelle ultime dodici partite, un ruolino che gli consentirebbe di tenere testa al Catanzaro, protagonista di una cavalcata da record nel raggruppamento meridionale. Al Mapei Stadium non c’è stata storia con i padroni di casa che, a differenza della gara d’andata, hanno subito messo in chiaro le cose ipotecando i tre punti già nel primo tempo grazie ai gol di Pellegrini e Lanini che non hanno fatto sentire la mancanza di Montalto, costretto ai box da una lesione al flessore della gamba sinistra. I valdardesi non si sono praticamente mai affacciati dalle parti di Venturi se non in un frangente con Piccinini che è riuscito in qualche modo a impegnare l’estremo difensore avversario, obbligandolo a rifugiarsi in calcio d’angolo.

Va detto che il migliore in campo è stato indubbiamente Guglielmotti, autore di due assist e che con le sue giocate ha letteralmente mandato in tilt la retroguardia ospite. Nella ripresa il centrocampista aveva anche segnato un bellissimo gol che l’arbitro Marotta ha dovuto annullare perché c’era Lanini in fuorigioco che ostruiva la visuale a Battaiola. Un gesto tecnico pregevole che meritava ben altra sorte, niente e nessuno può comunque cancellare la prestazione maiuscola del numero 44 che a quasi 29 anni potrebbe cogliere una delle ultime occasioni che gli restano per farsi notare dai club che militano nelle categorie superiori. Nel dubbio, però, la cosa migliore è conquistare la promozione sul campo e il suo contributo si sta rivelando fondamentale per riportare la Reggiana tra i cadetti. Lo scorso anno non erano bastati 86 punti per assicurarsi il ritorno in Serie B, ma in questa stagione non c’è il Modena e l’unica avversaria in grado di dare fastidio ai granata si trova in un girone diverso…

VIDEO REGGIANA FIORENZUOLA 2-0, IL TABELLINO

REGGIANA-FIORENZUOLA 2-0 (2-0)

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Hristov, Laezza; Guglielmotti (87’ Fiamozzi), Kabashi (72’ Vallocchia), Cigarini (61’ Muroni), Nardi, Guiebre; Pellegrini (61’ Capone), Lanini (72’ Varela Djamanca). All. Aimo Diana.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Bondioli, Quaini, Oddi; Currarino (59’ Stronati), Fiorini (79’ Di Gesù), Piccinini; Sereni (73’ Giani), Mastroianni (73’ Scardina), Morello (79’ Egharevba). All. Luca Tabbiani.

ARBITRO: Maria Marotta (Sez. di Sapri).

AMMONITI: 76’ Fiorini (F).

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 12’ Pellegrini (R), 25’ Lanini (R).











