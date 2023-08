Video/ Reggiana Palermo (1-3) gol e highlights: rosanero corsari al Mapei Stadium (Serie B, 29 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REGGIANA PALERMO: IMPRESA DEI SICILIANI!

Dopo 24 anni la Reggiana torna a giocare in Serie B davanti ai propri tifosi. L’ultima volta, nel 2020, a causa delle restrizioni anti-Covid, le partite si svolgevano a porte chiuse. La serata comincia male per i padroni di casa, con il Palermo in vantaggio al 7’ su azione nata da un calcio d’angolo: Bardi respinge miracolosamente la conclusione iniziale di Lund, Lucioni con un tap-in vincente porta in vantaggio i rosanero, inutile il disperato salvataggio sulla linea di Pettinari, poiché il pallone era già completamente dentro. Il VAR, fungendo da goal line technology, cancella la svista dell’arbitro Tremolada che in un primo momento non aveva convalidato la rete che sblocca di fatto il match al Mapei Stadium. Non contento, il difensore ex-Lecce cerca la doppietta ma questa volta il pallone sorvola la traversa. Poco prima dell’intervallo i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Marcandalli, con Romagna che si fa incredibilmente ammonire perché subentra a Vergara (con l’obiettivo di ripristinare la difesa a quattro) senza aspettare il via libera del direttore di gara.

Avanti di un gol e in superiorità numerica, sarebbe lecito aspettarsi che il Palermo dilaghi nella ripresa, invece in maniera sorprendente è la Reggiana a rimettersi in carreggiata con l’incornata vincente di Lanini che pareggia momentaneamente i conti, anche in questo caso è determinante il contributo del VAR che segnala al fischietto di Monza la posizione di Gomes che tiene in gioco tutti, come accadde un anno fa a Juventus-Salernitana quando venne ingiustamente annullata la rete di Bonucci, visto che all’epoca nessuno si accorse di Candreva che pascolava sulla linea di fondo. L’illusione dei granata dura pochi minuti, Segre riporta avanti gli ospiti grazie allo splendido assist di Di Mariano che scavalca Bardi (che gli era venuto incontro lasciando la porta clamorosamente sguarnita) con un pallonetto beffardo. A quel punto saltano tutti gli schemi, i padroni di casa tentano il tutto per tutto ma in contropiede, nel recupero, ricevono il colpo del definitivo KO con il nuovo entrato Soleri che firma il definitivo 1-3. Con l’arrivo di Di Francesco, Corini può vantare un reparto offensivo di tutto rispetto.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS REGGIANA PALERMO 1-3, LE DICHIARAZIONI

La parola agli allenatori. Alessandro Nesta avrebbe preferito volentieri tornare con qualche punto piuttosto che perdere e ricevere i complimenti dagli addetti ai lavori: “I primi 25 minuti abbiamo giocato molto bene creando almeno quattro situazioni per fare gol. Quando siamo rimasti in dieci ci siamo dovuti reinventare, eppure siamo riusciti a trovare il modo di pareggiare momentaneamente i conti. Sono soddisfatto della prestazione ma molto rammaricato per la sconfitta. La Serie B è cresciuta molto in questi due anni, le proprietà straniere hanno portato soldi e giocatori di grande qualità Contro il Parma sarà molto difficile, è una sfida molto sentita da queste parti, dobbiamo ricaricare le energie in vista di questa sfida”.

Eugenio Corini ci tiene a rimarcare la bravura degli avversari: “Primo tempo molto complicato, nonostante avessimo segnato noi per primi su schema da calcio d’angolo la Reggiana ci ha messo spesso e volentieri in difficoltà giocando una partita di alto livello. Non riuscivamo a contrastare bene e quindi per noi è stato un vero affare andare al riposo in vantaggio. Nella ripresa abbiamo giocato meglio anche se abbiamo subìto gol nel nostro momento migliore. Alla fine l’uomo in più ci ha consentito di fare la differenza e di portare a casa questi tre punti”.

VIDEO REGGIANA PALERMO 1-3, IL TABELLINO

REGGIANA-PALERMO 1-3 (0-1)

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Libutti, Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo (80’ Nardi); Portanova (61’ Lanini), Kabashi, Bianco; Vergara (43’ Romagna).; Pettinari (80’ Fiamozzi), Girma (62’ Varela). All. Alessandro Nesta.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund (72’ Aurelio); Vasic (72’ Henderson), Gomes, Segre (90’+1’ Štulac); Insigne, Brunori (90’+1’ Soleri), Di Mariano (81’ Valente). All. Eugenio Corini.

ARBITRO: Paride Tremolada (Sez. di Monza).

AMMONITI: 27’ Rozzio (Reg), 44’ Romagna (Reg), 75’ Kabashi (Reg).

ESPULSO: 42’ Marcandalli (Reg) per fallo da ultimo uomo.

RECUPERO: 4’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 7’ Lucioni (P), 63’ Lanini (R), 71’ Segre (P), 90’+5’ Soleri (P).

