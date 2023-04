Video/ Reggiana Recanatese (1-1) gol e highlights: un pesce d’Aprile da psicodramma!

La Recanatese fa un bel pesce d’Aprile alla Reggiana obbligandola a un pareggio che le costa il primato in classifica a vantaggio dell’Entella che balza al comando grazie alla vittoria di misura ottenuta contro il Pontedera, maturata nei minuti finali grazie al gol di Tenkorang (no, non è un personaggio di Dragon Ball). Per il secondo anno consecutivo la promozione in Serie B rischia di sfumare proprio in dirittura d’arrivo, in questo momento non vorremmo proprio essere nei panni del mister Diana – oggi assente perché squalificato – che ora deve fronteggiare anche i fantasmi del passato ed evitare che si materializzino di nuovo. Nelle ultime tre partite che restano ancora da giocare, la Reggiana dovrà affrontare Fermana, Olbia e Imolese, tutte squadre che per un motivo o per l’altro potrebbero aver bisogno di punti per i loro obiettivi. E vincerle tutte potrebbe non bastare, un film già visto di cui i tifosi farebbero volentieri a meno. Peccato che adesso i granata non abbiano più il destino nelle proprie mani, Volpe e i suoi ragazzi hanno il coltello dalla parte del manico e se da qui al 23 aprile non perderanno più colpi saranno loro a festeggiare il ritorno tra i cadetti senza passare dai play-off.

Marocco, drammaturgo muore dopo essersi dato fuoco per protesta/ Dramma a Rabat

Eppure le cose si erano messe subito piuttosto bene per la Reggiana che aveva trovato la via del gol grazie al quinto centro stagionale di Kabashi che non aveva lasciato scampo al portiere della Recanatese con un gran sinistro imprendibile per chiunque. In quel momento l’ex-capolista era a +4 sull’Entella (inchiodata sullo 0-0 dal Pontedera) e a +6 sul Cesena (frenato dalla Lucchese a caccia di punti per garantirsi i play-off), ma non aveva fatto i conti fino in fondo con i leopardiani, che di certo non si sono guadagnati l’ingresso tra i professionisti stendendo i tappeti rossi agli avversari. E così, all’inizio della ripresa, Alfieri pesca il jolly dai 30 metri, lasciando di stucco tutto il Mapei Stadium su cui piomba improvvisamente un silenzio di tomba. I padroni di casa si rimboccano le maniche e tentano il tutto per tutto, ma sulla loro strada trovano un super Fallani che nega in più occasioni la doppietta al centrocampista albanese, per poi essere letteralmente graziato da Capone che sbaglia a pochi passi da lui. Nel recupero ci provano Rosafio e Pellegrini – due nuovi entrati – ma la porta degli ospiti resta stregata. Finisce 1-1, con la squadra di Pagliari che si salva matematicamente con tre giornate d’anticipo e proverà a regalarsi almeno il primo turno preliminare degli spareggi, dall’altra parte si consuma invece il psicodramma quando arriva la notizia del gol di Tenkorang che lancia l’Entella in testa alla classifica.

La Cina si infiltra nell'economia italiana/ Investimenti segreti con prestanome

VIDEO REGGIANA RECANATESE 1-1, IL TABELLINO

REGGIANA-RECANATESE 1-1 (1-0)

REGGIANA (3-4-3): Venturi; Luciani, Rozzio, Cremonesi (75’ Rosafio); Fiamozzi, Kabashi, Cigarini (61’ Muroni), Guiebre; Varela (75’ Capone), Montalto (63’ Pellegrini), Lanini (46’ Nardi). All. Alessio Baresi.

RECANATESE (4-4-2): Fallani; Marafini, Vona, Ferrante, Ferretti (72’ Yabre); Senigagliesi (72’ Stampete), Alfieri (78’ Raparo), Morrone (78’ Foresta), Carpani; Guadagni (46’ Giampaolo), Sbaffo. All. Giovanni Pagliari.

ARBITRO: Niccolò Turrini (Sez. di Firenze).

AMMONITI: 17’ Rozzio (Reg), 29’ Cigarini (Reg), 48’ Kabashi (Reg), 67’ Cremonesi (Reg).

VON DER LEYEN E MACRON IN CINA/ "Litio, Ucraina, export: ecco quello che non sapremo"

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 13’ Kabashi (Reg), 51’ Alfieri (Rec).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI REGGIANA RECANATESE











© RIPRODUZIONE RISERVATA