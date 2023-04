Video/ Reggina Brescia (1-2) gol e highlights: colpaccio esterno delle Rondinelle

VIDEO REGGINA BRESCIA: RODRIGUEZ FIRMA LA VITTORIA

Reggina Brescia video gol e highlights del match valido per la 34esima giornata di Serie B. Trionfano i ragazzi di Gastaldello, capaci di prevalere sui padroni di casa con il risultato di 2-1. Sin dalle prime battute la squadra ospite sembrava più in partita, abile a tenere meglio il campo e soprattutto a rendersi pericolosa come successo all’undicesimo quando Mangraviti beffa Colombi per il vantaggio lombardo. Le Rondinelle vanno anche vicino al bis con Ayè, fermato però dall’estremo difensore degli Amaranto prima del duplice fischio.

Nella ripresa non cambia l’andamento della gara e poco meno di un quarto d’ora dalla fine, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Bisoli prolunga dalle parti di Rodriguez e per l’ex Real Madrid e Lecce è un gioco da ragazzi deviare in porta per il raddoppio del Brescia che gela il Granillo di Reggio Calabria. Inzaghi non si da per vinto e consapevole dell’importanza della partita sbilancia i suoi, trovando la rete che riapre le partita confezionata dai due giocatori entrati nell’intervallo: Canotto mette in mezzo, Bouah gira col destro in porta e riduce le distanze siglando il 2-1. I padroni di casa provano a pareggiarla, ma ormai non c’è più tempo. Il Brescia torna a vincere in trasferta dopo quattordici partite consecutive mentre si interrompe la striscia positiva di tre risultati utili consecutivi per la Reggina.

VIDEO REGGINA BRESCIA: MANGRAVITI IN GOL, ANDRENACCI MURO

Reggina Brescia video gol e highlights del successo dei lombardi su calabresi con il risultato di 2-1. A fare la differenza in questa gara così tesa e delicata è stata la difesa di Gastaldello. A partire dal portiere Andrenacci, protagonista di varie parate fondamentali per tenere in piedi il Brescia e consegnare di fatto i tre punti. A proposito di pacchetto arretrato, ottima la gara di Mangraviti che trova il suo secondo gol in campionato e fornisce una prestazione di alto livello in ottica difensiva.

Chi invece di certo non ha brillato è stato Menez. L’attaccante ha toccato pochissimi palloni nonostante abbia arretrato il suo raggio d’azione per via di una Reggina che ha faticato moltissimo a creare qualcosa. In più l’ex Milan si è trovato a tenere in gioco sia Mangraviti che Rodriguez in occasione dei gol. Tornando dal lato bresciano, da apprezzare la partita disputata da Bjorkengren che in entrambe le fasi, con o senza palla, si è reso autore di un’ottima prova.

VIDEO REGGINA BRESCIA, IL TABELLINO

REGGINA-BRESCIA 1-2

RETI: 11′ Mangraviti (B), 26′ st Rodriguez (B), 29′ st Bouah (R)

REGGINA (3-5-2): Colombi; Cionek (1′ st Bouah), Camporese, Loiacono; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani (37′ st Galabinov), Liotti (1′ st Canotto); Ménez (27′ st Rivas), Strelec (27′ st Gori). A disp.: Contini, Di Chiara, Terranova, Bondo, Crisetig, Lombardi, Ricci. All. Inzaghi

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Cistana, Mangraviti, Huard (40′ st Adorni); Bisoli, Labojko (31′ st van de Looi), Bjorkengren; Rodriguez (40′ st Niemeijer), Listkowski (31′ st Ndoj); Ayè (17′ st Olzer). A disp.: Lezzerini, Karacic, Tavares, Scavone. All.: Gastaldello

Arbitro: Meraviglia di Pistoia

AMMONITI: Loiacono (R) e Andrenacci, Niemeijer (B)

ESPULSI: 47′ Rodriguez dalla panchina (B), 51′ st Pierozzi (R), 51′ st Ndoj (B)

