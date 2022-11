Video/ Reggina Genoa (2-1) gol ed highlights: passo falso Grifone, sale Inzaghi!

VIDEO REGGINA GENOA (2-1): VINCE INZAGHI!

Video di Reggina Genoa che regala emozioni fin dal primo minuto di gioco. Partendo bene il Genoa chr prova a sfondare sulla fascia con la Reggina che chiude in anticipo. Primo tempo scoppiettante che vede la sua prima esplosione al minuto 15 di gioco quando Majer, che cerca con un preciso lancio dalla difesa Canotto, mette quest’ultimo nelle condizioni di agganciare dolcemente il pallone spostarselo nel destro e calciare con potenza sotto la proprio curva. Un gol bellissimo che Gigi Canotto che fa esplodere il Granillo ma la partita è ben lontana dal dichiararsi conclusa.

Occasione vincente per il Genoa al minuto 33 di gioco con Aramu che di testa svetta su Pierozzi e trova il pari con un gol insolito per lui ma che porta il Grifone in parità. Parità che potrebbe essere messa in discussione immediatamente quando Rivas salta la difesa e viene steso nell’area di rigore del grifone. Dopo un’attenta analisi VAR il rigore vjene concesso con Jeremy Menez che però spara su Semper con la gara che rimane sul 1-1. Puro spettacolo e divertimento al Granillo.

VIDEO REGGINA GENOA: IL SECONDO TEMPO

Secondo tempo della partita che sorride ancora alla Reggina che trova il sorpasso vincente con Hernani su calcio di rigore dopo il tocco di mani di Czyborra sul cross del solito instancabile Pierozzi. Hernani non sbaglia e colpisce la sua ex squadra. Nel finale forcing del Genoa che prova con tutte le sue forze, anche cercando di pescare il jolly dalla panchina, il tutto per tutto ma non basta perchè la Reggina vince al Granillo, infuocato per l’occasione, e batte il Grifone. Seconda sconfitta in campionato per il Genoa di Blessin dopo il passo falso al Renzo Barbera di Palermo.

VIDEO REGGINA GENOA: IL TABELLINO

REGGINA (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Giraudo (73′ Cionek); Fabbian, Majer (69′ Crisetig), Hernani; Canotto (81′ Liotti), Ménez (69′ Gori), Rivas (69′ Cicerelli). a disposizione: Aglietti, Colombi, Bouah, Di Chiara, Loiacono, Obi, Ricci. Allenatore: Inzaghi

GENOA (4-2-3-1): Semper; Sabelli, Bani, Dragusin, Czyborra (69′ Hefti); Frendrup, Strootman; Jagiello (58′ Yalcin), Aramu (81′ Yeboah), Gudmundsson (58′ Portanova); Coda. a disposizione: Martinez, Agostino, Vogliacco, Puscas, Calvani, Tourè, Galdames. Allenatore: Blessin

arbitro: Maresca di Napoli assistenti: Di Iorio – Laudato IV uomo: Pascarella

VAR: Minelli AVAR: Sacchi

AMMONIZIONI: Sabelli, Bani, Gudmundsson, Yalcin, Strootman, Frendrup (G), Rivas, Ravaglia (R)

