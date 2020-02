Video/ Reggina Paganese (3-0): highlights e gol, Denis firma il tris al 85′

Il video di Reggina Paganese racconta due partite nella stessa partita. Una vista nel primo tempo con i padroni di casa che hanno costruito tantissimo senza concretizzare nulla, un’altra nella ripresa con la squadra amaranto che ha indossato i panni di una macchina da gol. Così dei primi quarantacinque minuti di gioco si possono raccontare solo le proteste della Reggina per un calcio di rigore negato, ma anche per la rete annullata a Rivas per sospetto fuorigioco. I quasi novemila del Granillo vanno su tutte le furie, quando il tabellone all’intervallo segna un misero 0-0. Nel mirino dei tifosi, ovviamente, il direttore di gara, che nella ripresa però concede un penalty che German Denis trasforma con grande concretezza e lucidità. L’1-0 della Reggina sblocca l’attacco amaranto, di nuovo in gol al minuto cinquantadue: questa volta è Rubin ad insaccare a porta sguarnita e a mettere in ginocchio la Paganese. La Reggina controlla ma non si accontenta e nel finale torna a spingere. Così al minuto ottantasei German Denis realizza la sua doppietta personale con una splendida girata. E’ 3-0 tra Reggina Paganese: i padroni di casa controllano fino al novantaquattresimo e al triplice fischio esplodono di gioia per un successo che li spinge sempre più verso la promozione in Serie B.

VIDEO REGGINA PAGANESE: IL TABELLINO

REGGINA PAGANESE 3-0

REGGINA: Sounas D. (dal 22′ st Bellomo N.), Bertoncini D., Bianchi N., De Rose F., Garufo D., Guarna E. (P), Loiacono G., Sarao M. (dal 38′ st Reginaldo), Denis G. (dal 1′ st Rivas R.), Blondett E. (dal 23′ st Rossi M.), Liotti D. (dal 29′ st Rubin M.). A disposizione: Blondett E., De Francesco A., Denis G., Doumbia A., Farroni A. (P), Liotti D., Marchi P., Nielsen M., Paolucci L., Rolando G., Sarao M., Sounas D.

PAGANESE: Baiocco P. (P), Bonavolonta A., Bramati F., Scarpa F. (dal 14′ st Caccetta C.), Guadagni G. (dal 21′ st Calil C.), Carotenuto G., Alberti T. (dal 21′ st Diop A.), Acampora P. (dal 14′ st Panariello A.), Perri M., Sbampato E., Stendardo M.. A disposizione: Acampora P., Alberti T., Bovenzi N. (P), Capece G., Cavucci A., Gaeta D., Guadagni G., Mattia S., Musso A., Scarpa F., Scevola M. (P), Schiavino M.

Reti: al 4′ st Denis G. (Reggina), al 6′ st Rubin M. (Reggina), al 40′ st Denis G. (Reggina).

Ammonizioni: al 25′ pt Bianchi N. (Reggina), al 31′ pt Loiacono G. (Reggina) al 19′ pt Panariello A. (Paganese), al 31′ pt Diop A. (Paganese), al 4′ st Perri M. (Paganese).

Espulsioni: al 10′ st Perri M. (Paganese).

CLICCA QUI PER IL VIDEO REGGINA PAGANESE, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA