Video/ Reggina SPAL (0-1) gol e highlights: le cinque parate decisive di Alfonso

VIDEO REGGINA SPAL (0-1): COLPO DEGLI ESTENSI!

Il 2023 non comincia esattamente nel migliore dei modi per la Reggina che perde 0-1 contro la SPAL e diventa una facile preda per il Genoa che nel monday night avrà la grande possibilità di agganciare gli amaranto al secondo posto nella classifica del campionato di Serie B. L’ultima vittoria tra le mura amiche del Granillo risale allo scorso 7 novembre, da allora solo due pareggi e due sconfitte per gli uomini di Pippo Inzaghi che a inizio campionato erano praticamente imbattibili in casa. Paradossale che uno degli attaccanti più forti della sua generazione alleni una squadra che fa tanta fatica a trovare la via del gol, non c’è stato proprio verso di violare la porta di Alfonso che in più occasioni ha salvato il risultato dicendo di no a Fabbian, Ménez, Canotto, Santander e Loiacono. Almeno cinque interventi decisivi per il portiere degli estensi che ha tenuto a galla i suoi nei momenti più difficili.

I ragazzi di De Rossi si sono rivelati molto più cinici e concreti degli avversari, in novanta minuti gli ospiti hanno conquistato appena due tiri dalla bandierina ma uno di questi ha portato all’autogol di Gagliolo che nel tentativo di anticipare Varnier se la butta dentro da solo, spiazzando l’incolpevole Colombi che in questo frangente non poteva assolutamente far nulla. I padroni di casa si sono visti pure cancellare un calcio di rigore inizialmente concesso dall’arbitro Perenzoni per l’intervento di Dickmann su Canotto, quest’ultimo però si era tuffato ancor prima del contatto e nell’era del VAR è impossibile farla franca: dopo l’on-field review il fischietto di Rovereto è ritornato sui suoi passi ammonendolo per simulazione.

VIDEO REGGINA SPAL 0-1, LE DICHIARAZIONI

Il risultato finale non potrebbe essere più bugiardo per la Reggina di Pippo Inzaghi che per lunghi tratti ha preso letteralmente a pallonate la SPAL uscendo però dal campo a mani vuote, con zero punti in tasca: “Se guardo i numeri, 25 tiri in porta, fa specie non aver trovato il gol. Dispiace per la sconfitta perché la prestazione c’è stata eccome, siamo stati puniti sull’unico calcio d’angolo che abbiamo concesso agli avversari. Continuiamo a esaltare i portieri degli altri, è incredibile non segnare considerando le innumerevoli occasioni che creiamo nei novanta minuti. È andata così, accettiamo il verdetto del campo, siamo sempre secondi, cominciamo a pensare alla prossima partita”.

Daniele De Rossi non risparmia complimenti ai suoi per aver battuto in casa una delle principali candidate alla promozione diretta in Serie A: “Alfonso ha dimostrato di essere un grandissimo portiere. Non dovevo dare alcun segnale, sono pagato per vincere le partite con l’aiuto dei ragazzi che danno sempre il 100%, in settimana durante gli allenamenti e nel weekend durante le gare. All’estero i ventenni sono già campioni consumati, qui in Italia si ha ancora troppa paura di gettarli nella mischia. È vero che a salvare il risultato ci ha pensato un giocatore di 34 anni, le partite però si vincono in undici”.

VIDEO REGGINA SPAL 0-1, IL TABELLINO

REGGINA-SPAL 0-1 (0-0)

REGGINA (4-3-3): Colombi; Bouah (78’ Cicerelli), Camporese (85’ Loiacono), Gagliolo, Di Chiara; Majer, Fabbian (78’ Santander), Hernani; Ricci (62’ Canotto), Ménez, Rivas (85’ G. Gori). All. Filippo Inzaghi.

SPAL (3-4-2-1): Alfonso; Peda, Varnier (79’ Arena), Dalle Mura; Dickmann (79’ Fiordaliso), Prati (73’ Rauti), Zanellato, Celia; Valzania, Maistro (80’ Zuculini); Rabbi (62’ La Mantia). All. Daniele De Rossi.

ARBITRO: Daniele Perenzoni (Sez. di Rovereto).

AMMONITI: 38’ Dalle Mura (S), 41’ Ricci (R), 45’ Zuculini (S), 45’+2’ Prati (S), 50’ Camporese (R), 72’ Canotto (R), 81’ Ménez (R).

RECUPERO: 3’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 65’ aut. Gagliolo (S).

