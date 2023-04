Video/ Reggina Venezia (1-0): gol e highlights: Ceppitelli condanna i lagunari

La Reggina sembra essersi lasciata finalmente alle spalle il periodo buio e prova a risalire la china in classifica: dopo aver ritrovato la vittoria nel recupero contro il Perugia – partita inizialmente rinviata a causa del terremoto che aveva reso momentaneamente inagibile il Curi – gli amaranto conquistano altri tre punti nel turno di Pasquetta battendo il Venezia per 1-0. Decisivo l’autogol di Ceppitelli che nelle fasi iniziali del match valevole per la 32^ giornata di Serie B se la butta dentro da solo nel maldestro tentativo di intercettare il cross basso di Liotti che aveva cercato di servire Strelec, anticipato dal difensore che in questa maniera però spiazza l’incolpevole Joronen. I lagunari provano a reagire con Pohjanpalo che pareggia i conti ma si vede annullare il suo 12^ gol in campionato perché al momento dell’assist di Carboni l’attaccante finlandese era in fuorigioco. Il VAR lo inchioda e salva i padroni di casa – si giocava al Granillo – che nella ripresa poi sfiorano il raddoppio con il nuovo entrato Canotto che non riesce a inquadrare il bersaglio con il destro a giro. Gli ospiti non si danno per vinti e sfiorano di nuovo il pareggio a un quarto d’ora dal novantesimo con l’incornata di Candela sul traversone di Šverko. Il vice di Vanoli (squalificato), Godinho, getta nella mischia anche Ciervo e Novakovich che nel recupero rischiano seriamente di mandare di traverso la giornata di festa a Pippo Inzaghi. Ma la porta di Colombi resta stregata per gli arancioneroverdi che vanno così incontro al KO numero 14 in campionato e vengono nuovamente risucchiati in zona play-out, fortunatamente per loro nessuna tra Cittadella, Cosenza e Perugia ha vinto, altrimenti la classifica sarebbe stata decisamente più drammatica per loro…

VIDEO REGGINA VENEZIA 1-0, LE DICHIARAZIONI

Paolo Vanoli era squalificato per cui il suo posto in panchina lo ha preso il suo vice, Lino Godinho: “Sicuramente non possiamo essere contenti di aver perso, almeno oggi abbiamo capito quali sono i nostri margini di miglioramento. Rispetto a qualche mese fa siamo una squadra più matura, dopo l’autogol di Ceppitelli mi è piaciuta la reazione dei ragazzi che hanno cercato in tutti i modi di rimettere le cose a posto. L’unica cosa è che dovevamo essere molto più cattivi dentro l’area di rigore”. Era da tempo che Filippo Inzaghi non appariva così soddisfatto nell’immediato dopo-gara: “Non potrei essere più contento della prestazione, dobbiamo solo trovare il modo di chiudere le partite prima del novantesimo quando ne abbiamo la possibilità, bisogna sfruttare meglio i contropiedi. Ho concesso ai ragazzi un giorno di riposo perché se lo meritano. Complimenti a chi ha sostituito egregiamente i tanti assenti ma ora speriamo di recuperare qualcuno in vista delle prossime gare”.

VIDEO REGGINA VENEZIA 1-0, IL TABELLINO

REGGINA VENEZIA 1-0 (0-0)

REGGINA (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono; Bouah (66′ Di Chiara), Fabbian, Crisetig, Liotti (71′ Bondo), Pierozzi (71′ Terranova); Strelec (66′ Gori), Rivas (46′ Canotto). All. Filippo Inzaghi.

VENEZIA (3-5-2): Joronen, Svoboda, Ceppitelli, Carboni (54′ Šverko); Candela, Milanese (54′ Busio), Tessmann, Ellertsson (63′ Novakovich), Zampano (63′ Ciervo); Pohjanpalo, Johnsen (63′ Cheryshev). All. Lino Godinho.

ARBITRO: Matteo Marchetti (Sez. di Ostia Lido).

AMMONITI: 62′ Bouah (B), 80′ Šverko (V), 81′ Cionek (R).

RECUPERO: 5′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 10′ aut. Ceppitelli (R).

