Video/ Reggina Virtus Francavilla (1-2): highlights e gol. Risolo e Di Cosmo!

Incredibile al Granillo dove i padroni di casa hanno subito una sorprendente sconfitta davanti alla Virtus Francavilla che è riuscita a ribaltare il vantaggio iniziale da Denis grazie alle reti di Risolo e di Cosmo. Come si vede nel video di Reggina Virtus Francavilla, al 5′ arriva la prima occasione che si crea Denis che ha calciato con potenza da fuori area costringendo Poluzzi ad un complicato intervento in tuffo. Sul successivo corner ci ha provato di testa Sounas ma il tentativo è stato deviato nuovamente in corner. Il gol è nell’aria ed arriva già all’11’ con Denis: sugli sviluppi dell’ennesimo calcio d’angolo, la palla dopo una deviazione arriva tra i piedi dell’argentino che non si fa pregare insaccando il gol dell’1 a 0. Dopo qualche minuto di rallentamento del ritmo, bisogna attendere il 23’ per assistere un’altra occasione col solito Denis che, servito da Nielsen, ha tentato una conclusione che Poluzzi è riuscito a bloccare. Al minuto 33 arriva la prima occasione degli ospiti che capita tra i piedi di Risolo, il cui tiro è stato respinto con un ottimo intervento in tuffo da Guarna. Ancora Denis protagonista al 39’ con un colpo di testa tentato su un cross di Rolando che è uscito di poco fuori dallo specchio. Prima della conclusione del primo tempo dominato dai padroni di casa, c’è ancora il tempo proprio al 45’ di assistere ad una girata tenta da Corazza che Poluzzi è riuscito a bloccare.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Gli ospiti sono ripartiti subito forte sfiorando il pareggio già al 47’ quando Marozzi ha tentato una conclusione dal limite dell’area che è uscito oltre la traversa di non molto. Al 51’ però arriva il gol del pari che è stato realizzato da Risolo che è riuscito ad insaccare da distanza ravvicinata sfruttando una corta respinta della retroguardia di casa, l’attaccante ospite è riuscito ad insaccare con un bel tiro vicino al secondo palo. La reazione dei padroni di casa si concretizza già due minuti più tardi, al 53’ quando Perez ha tentato una conclusione dal limite dell’area, costringendo l’estremo difensore di casa a distendersi e a bloccare. Al 66’ ci prova Nunzella che, dopo aver scambiato con Mastropietro, ha tentato una conclusione che è uscita di poco oltre la traversa. Due minuti più tardi altro miracolo di Guarna sulla splendida bordata di Perez che l’estremo difensore è riuscito in qualche modo a respingere. I padroni di casa riescono a reagire quattro minuti più tardi al 70’ quando Reginaldo ha tentato un tiro, dopo l’ottimo assist di Bellomo ma Poluzzi riesce a deviare in corner. Al 72’ ancora il brasiliano granata ci prova con una conclusione che il portiere ospite riesce a mettere ancora una volta in corner. Un minuto più tardi al 73’ Rossi spreca malamente mandando alto un colpo di testa a porta ormai vuota da ottima posizione. Quando ci si attendeva il vantaggio della Reggina, al 74’ la Virtus Francavilla riesce a trovare il gol: Mastropietro lancia Di Cosmo sulla corsia destra, il numero 2 è riuscito ad avanzare indisturbato riuscendo ad arrivare a tu per tu con Guarna che ha superato con freddezza. I padroni di casa accusano il colpo e non riescono ad organizzare una reazione nonostante i cambi da mister Toscano che dopo sei minuti di recupero si è dovuto arrendere a questa imprevedibile sconfitta.

CLICCA QUI PER IL VIDEO REGGINA VIRTUS FRANCAVILLA, HIGHLIGHTS

© RIPRODUZIONE RISERVATA