Video/ Reggio Audace Feralpisalò (4-1): highlights e gol, trionfo granata! (Serie C)

Ecco il video di Reggio Audace Feralpisalò, partita terminata 4-1 nella prima giornata del girone B del campionato di Serie C 2019-2020 che inizia dunque benissimo per la squadra emiliana, neopromossa e a caccia degli antichi splendori. Al Mapei Stadium il Reggio Audace piega la Feralpisalò con un poker firmato Staiti, Scappini, Varone e Lunetta, per gli ospiti la rete illusoria è stata siglata da Maiorino. Ad inizio gara, dopo appena cinque minuti, i padroni di casa indirizzano subito il match. Tiro con l’esterno destro di Staiti che termina la sua corsa all’incrocio dei pali, davvero un grandissimo gol. La Feralpisalò abbozza una reazione ma paga ancora una fase difensiva discutibile. Staiti impegna seriamente De Lucia, la sfera termina sui piedi di Varone che pesca Scappini di testa, la sfera termina in rete. Alla mezzora di gioco i padroni di casa conducono per due reti a zero. Nell’ultimo quarto d’ora ci sono i timidi tentativi della Feralpisalò, ma la difesa dei padroni di casa è attentissima. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI REGGIO AUDACE FERALPISALO’

VIDEO REGGIO AUDACE FERALPISALO’: IL SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa di Reggio Audace Feralpisalò e ci si attende la reazione dei Leoni del Garda, invece l’inerzia della gara non cambia. Varone parte in contropiede e cala il tris che fa calare quasi del tutto il sipario sulla gara. Infatti la Feralpisalò ha un sussulto con un colpo di testa vincente su corner battuto da Maiorino di Giani. Continua ad attaccare la compagine ospite, ma Rodriguez ritarda il servizio per Marchi che non aggancia e fa sfumare la rete del tre a due. Nel finale c’è solo il Reggio Audace. Ci prova Zanini con il sinistro al volo: palla a lato alla destra di De Lucia. Quando siamo nei minuti di recupero arriva il gran gol di Lunetta che percorre tutta la metacampo e deposita in rete. Grandissima vittoria dei padroni di casa che confermano di avere una rosa capace di disputare una stagione all’altezza. La Feralpisalò dovrà rivedere tanto, specialmente nella fase difensiva.

