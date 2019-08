Diretta Reggio Audace Feralpisalò/ Streaming video tv: torna la Reggiana! (Serie C)

Reggio Audace Feralpisalò, diretta dall’arbitro Monaldi, va in scena alle ore 20:45 di sabato 24 agosto, ed è la partita che apre il programma del girone B nel campionato di Serie C 2019-2020: per la prima giornata ritroviamo la ex Reggiana, che lo scorso anno è giunta terza nel girone D della Serie D ma, sia pure sconfitto dal Modena nella finale dei playoff, ha conquistato il ritorno nella terza divisione a causa del solito balletto di ripescaggi a seguito dei fallimenti o mancate iscrizioni. Dunque adesso si punta a confermarsi, magari provando a fare quel salto in avanti che era stato sfiorato non troppi anni fa (era il 2015); l’avversaria odierna però è di tutto rispetto, perchè si tratta di quella Feralpisalò che virtualmente è stata in corsa per la promozione diretta nello stesso girone B della passata stagione (fermandosi poi alla semifinale playoff), e che adesso ragionevolmente punta a ripetere quel percorso con un esito migliore. La partita che ci attende oggi è dunque molto interessante: aspettando la diretta di Reggio Audace Feralpisalò vediamo subito in che modo le due squadre potrebbero sistemarsi sul terreno di gioco del Mapei Stadium, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Audace Feralpisalò non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese: ancora una volta il campionato di Serie C è esclusiva – salvo qualche eccezione rappresentata dai posticipi – del portale elevensports.it, attraverso il quale potrete seguire tutte le partite in diretta streaming video (dunque con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone) acquistando di volta in volta il singolo evento oppure abbonandovi al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIO AUDACE FERALPISALO’

Massimiliano Alvini potrebbe affrontare Reggio Audace Feralpisalò con una squadra simile a quella che ha pareggiato in Coppa Italia contro la Juventus U23: quasi certamente in attacco rivedremo Mattia Marchi e Scappini, autori dei tre gol e lusso per la categoria, con Staiti che agirà alle loro spalle. Favoriti anche Fausto Rossi e Varone in mezzo al campo, con Libutti e Favale (o Santovito) destinati alle corsie laterali; la difesa a tre sarà formata da Spano, Espeche e uno tra Riccardo Martinelli e Rozzio davanti al portiere Voltolini. Nella Feralpisalò si riparte da Andrea Caracciolo e Stanco, ma Ceccarelli arrivato dal Monza è una valida alternativa; Damiano Zenoni punterà poi su Maiorino da trequartista, a centrocampo Scarsella e Magnino accompagneranno la regia di Guidetti mentre in difesa potrebbe giocare Legati che è stato espulso in Coppa Italia, dovrà rubare il posto a uno tra Rinaldi e Giani nel pacchetto centrale davanti a De Lucia. Sugli esterni agiranno Zambelli e Contessa.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per un pronostico su Reggio Audace Feralpisalò, indicando negli ospiti i favoriti: vale 2,40 il segno 2 sul quale puntare per la vittoria dei Leoni del Garda, mentre il segno 1 per il successo dei granata porta in dote una vincita pari a 2,95 volte quanto messo sul piatto. Il segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio, vi permetterebbe di incassare un guadagno corrispondente a 3,05 volte la somma giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA