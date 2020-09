Video/ Reggio Emilia Cremona (78-71): gli highlights. Bostic sempre decisivo

Sintesi e video di Reggio Emilia Cremona, partita di ritorno per la Supercoppa italiana di Basket 2020. Non sono mancate le emozioni nel corso del match: dopo aver cominciato sotto di undici punti e aver trovato di fronte una difesa impermeabile, Reggio Emilia trascinata da Taylor e Bostic compie un’importantissima rimonta. Cremona, senza capitan Peppe Poeta e con il debuttante Hommes, viene superata al fotofinish. Per la squadra di casa è grandioso l’impatto del giovanissimo Cham (doppia da 11 punti e 13 rimbalzi e 4 stoppate). Mentre Cremona paga un conto salato per la scarsa concretezza, nonostante i 19 punti, 6 rimbalzi e 6 assist di TJ Williams. 18-26, 19-14, 11-19, 30-12 fotografano esattamente l’andamento della partita. Pesa, come detto, l’assenza di Poeta per Cremona, che resta senza una guida esperta e carismatica. Nella compagine biancoblu sono mancati soprattutto Cournooh e Mian. Divertente e combattuta, a tratti, la sfida, anche se meno equilibrata ed incerta dal + 11 di fine terzo quarto, con la Vanoli che sostanzialmente ha alzato bandiera bianca, arrendendosi alla superiorità di Reggio Emilia. Così Una Hotels ha completato la pratica negli ultimi 10 minuti, con un parziale di 30-12 che ha definitivamente chiuso la contesa.

IL TABELLINO

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – VANOLI CREMONA 78-71 (18-26, 19-14, 11-19, 30-12)

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Bostic 22, Candi 11, Baldi Rossi, Porfilio ne, Taylor 20, Giannini 3, Cham 11, Besozzi ne, Bonacini, Diouf 4, Blums 5, Kyzlink 2. Allenatore: Martino.

VANOLI CREMONA: Feraboli ne, TJ. Williams 19, Trunic 2, Gallo ne, J. WIlliams 11, Poeta ne, Mian, Lee 10, Cournooh 3, Palmi 11, Hommes 15, Donda. Allenatore: Galbiati.

Arbitri: Baldini, Di Francesco, Galasso.

Spettatori: 353.

