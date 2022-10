Video/ Renate Albinoleffe (0-0) highlights: pareggio senza gol (Serie C)

VIDEO RENATE ALBINOLEFFE (0-0): LA PARTITA

Termina 0-0 il derby lombardo tra Renate e Albinoleffe giocato al Città di Meda, in questo match valido per la decima giornata di Serie C, Girone A, dove brianzoli e bergamaschi si sono dati battaglia per oltre 96 minuti, senza mai trovare il guizzo giusto per sbloccare la gara. La giocata decisiva è mancata ad entrambe le formazioni questo pomeriggio. Nel primo tempo l’occasione più ghiotta l’ha avuta la squadra ospite al 29esimo: Piccoli entra in area, triangola perfettamente con Cocco, che lo serve con i giri giusti. Dopo una giocata rapida il numero 30 conclude ma non inquadra lo specchio della porta.

Nel secondo tempo l’Albinoleffe è orfano dell’infortunato Cocco, ma al 55esimo ha un’ottima opportunità con Manconi, che colpisce male e non impensierisce minimamente l’estremo difensore avversario. La colossale palla gol della ripresa, però, capita sui piedi di Maistrello al 68esimo: intervento scomposto di Saltarelli su Malotti, cartellino giallo per lui e calcio di rigore per il Renate. Dal dischetto si presenta il numero 8 nerazzurro, che spara alle stelle clamorosamente, sciupando così l’1-0 che avrebbe deciso la partita di oggi. Nel finale non ci sono particolari emozioni, ed il match finisce senza reti.

VIDEO RENATE ALBINOLEFFE (0-0): IL TABELLINO

RENATE: Anghileri M., Baldassin L. (dal 31′ st La Rotonda D.), Drago G. (Portiere), Maistrello T., Malotti M. (dal 25′ st Sorrentino D.), Menna D. (dal 13′ st Angeli M.), Morachioli G., Possenti M., Silva J., Simonetti L., Squizzato N. (dal 13′ st Esposito G.). A disposizione: Angeli M., Ermacora F., Esposito G., Furlanetto A. (Portiere), Gavazzi D., Ghezzi A., La Rotonda D., Rossetti S., Sorrentino D.

ALBINOLEFFE: Borghini D., Cocco A. (dal 31′ pt Cori S.), Doumbia I. (dal 25′ st Brentan M.), Genevier G., Gusu M., Manconi J., Marchetti S., Pagno A. (Portiere), Piccoli M., Saltarelli M., Tomaselli G. (dal 37′ st Petrungaro L.). A disposizione: Brentan M., Cori S., De Felice A., Facchetti L. (Portiere), Giorgione C., Miculi A., Milesi L., Muzio C., Petrungaro L., Pratelli L. (Portiere), Rosso D., Zoma M. A.

Reti: ///

Ammonizioni: al 40′ pt Anghileri M. (Renate), al 33′ st Esposito G. (Renate) al 23′ st Saltarelli M. (AlbinoLeffe).













