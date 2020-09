Video/ Renate Como (2-3) gol e highlights: derby pirotecnico in Serie C

Allo Sport Village Piscine di Meda il Como supera in trasferta il Renate con uno spettacolare 3 a 2. Nelle fasi iniziali dell’incontro di cui ammireremo il video Renate Como, apertosi con qualche istante di ritardo rispetto agli altri campi, sembrano essere gli ospiti allenati da mister Banchini a voler prendere subito in mano le redini del match mancando una buona opportunità con Dkidak al 9′. Ci pensa quindi il suo compagno Gatto a spezzare l’equilibrio proprio al 15′, approfittando di un errore commesso da Anghileri. I lariani sembrano essere in controllo della partita e la reazione delle pantere tarda ad arrivare ma la sorte sembra dalla parte di questi ultimi dato che Bovolon regala agli avversari il gol del momentaneo pareggio al 31′, deviando malamente una punizione di Kabashi alle spalle del proprio portiere. Gli ospiti non si lasciano abbattere e tornano in vantaggio al 34′ per merito del calcio di rigore trasformato da Gabrielloni, bravo a conquistarsi anche il penalty. Nell’ultima parte del primo tempo i padroni di casa attaccano per ristabilire l’equilibrio e, dopo aver colpito un palo al 38′, è Galuppini a ristabilire l’equilibrio iniziale dal dischetto avendo subito fallo da Dkidak. Le cose sembrano inoltre complicarsi per il Como a partire dal 43′ a causa dell’espulsione per doppio giallo rimediata prematuramente da Cicconi. Nel secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, i nerazzurri sembrano essere padroni della situazione sebbene siano i biancoblu a farsi vedere in modo pericoloso al 55′ con una conclusione di Gatto, bravo poi a completare la sua doppietta personale al 59′ segnando il gol del rinnovato e definitivo sorpasso. Al 64′ poi, su suggerimento illuminante di Bellemo, il solito Gatto manca addirittura la tripletta. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gallipò, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per ben otto volte ammonendo rispettivamente Merletti, Possenti e Marafini da un lato, Toninelli, Iovine, Arrigoni, Cicconi e Gatto dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa prima giornata di campionato permettono al Como di salire a quota 3 nella classifica del girone A della Serie C 2020/2021 mentre il Renate non si muove, rimanendo fermo a quota zero punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO RENATE COMO

VIDEO RENATE COMO: IL TABELLINO

Renate-Como 2 a 3 (p.t. 2-2)

Reti: 15′, 59′ Gatto(C); 31′ AUTO Bovolon(R); 34′ RIG. Gabrielloni(C); 41′ RIG. Galuppini(R).

RENATE (3-4-2-1) – Gemello; Merletti, Damonte, Possenti; Anghileri, Kabashi, Ranieri, Esposito; Galuppini, Giovinco; Sorrentino. A disp.: Bagheria, Marafini, Plescia, Fischetti, Magli, Zalli, Lakti, Rada, Confalonieri, De Sena, Guglielmotti. All.: Diana.

COMO (3-4-2-1) – Facchin; Toninelli, Crescenzi, Bovolon; Iovine, Bellemo, Arrigoni, Dkidak; Cicconi, Gatto; Gabrielloni. A disp.: Zanotti, De Nuzzo, Solini, Terrani, Celeghin, Soldi, H’Maidat, Walker, Bansal, Ferrazzo, Sbardella. All.: Banchini.

Arbitro: Gallipò (sezione di Firenze).

Ammoniti: Merletti, Possenti, Marafini(R); Toninelli, Iovine, Arrigoni, Cicconi, Gatto(C).

Espulsi: 43′ Cicconi(C).



© RIPRODUZIONE RISERVATA