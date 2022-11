Video/ Renate Pergolettese (0-0) highlights: niente gol o allungo per la capolista!

Video di Renate Pergolettese che vede la capolista, nel corso del primo tempo, rischiare più volte di andare sotto. Soltanto la traversa ha frenato difatti la squadra ospite che prima calcia con Villa da fuori e poi il colpo di testa di Abiuso colpisce i legni. Renate di Andrea Dossena che si salva dopo un inizio non esaltante con dominio da latte della formazione gialloblu. Seconda frazione del primo tempo di Renate Pergolettese che continua con il copione della prima parte di partita. Poche emozioni con il Renate di Dossena che non riesce a sfondare per l’ottima prova difensiva della squadra ospite che non concede nulla alla formazione capolista del girone A.

Secondo tempo di Renate Pergolettese che inverte il copione visto nel primo tempo. Renate che controlla e domina il campo. Renate che ha anche l’occasione per portarsi avanti contro i propri avversari. Il tocco di mani della formazione ospite concede il calcio di rigore alla formazione di casa che si presenta con Maistrello contro Soncin. Il numero 8 calcia ma Soncin è bravissimo ad aspettare il minimo errore del giocatore avversario e respinge il penalty salvando i suoi. Nel finale il forcing del Renate arriva, così come il cambio modulo ma la Pergolettese difende bassa e riesce a frenare la formazione di casa portando a casa un punto importante contro la prima della classe.

VIDEO RENATE PERGOLETTESE: IL TABELLINO

RENATE: Drago G., Angeli M. (dal 34′ st Ermacora F.), Anghileri M., Baldassin L. (dal 34′ st Sgarbi L.), Esposito G., Maistrello T., Malotti M. (dal 1′ st Sorrentino D.), Morachioli G. (dal 23′ st Ghezzi A.), Possenti M., Silva J., Simonetti L. (dal 17′ st Squizzato N.). A disposizione: Furlanetto A., Colombini L., Ermacora F., Gavazzi D., Marano F., Menna D., Sgarbi L., Sorrentino D., Squizzato N.

PERGOLETTESE: Soncin M., Abiuso F. (dal 33′ st Cancello R.), Andreoli L. (dal 19′ st Figoli M.), Arini M., Artioli F. (dal 40′ st Mazzarani A.), Bariti D., Iori M. (dal 40′ st Corti A.), Lambrughi A., Tonoli D., Varas K., Villa L.. A disposizione: Cattaneo M., Rubbi S., Bevilacqua F., Cancello R., Corti A., Figoli M., Gabelli L., Lucenti M., Mazzarani A., Piccinini S., Verzeni N.

Ammonizioni: al 29′ pt Morachioli G. (Renate), al 45′ st Marano F. (Renate) al 16′ pt Artioli F. (Pergolettese), al 3′ st Villa L. (Pergolettese), al 5′ st Arini M. (Pergolettese).











