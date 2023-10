Video/ Renate Pro Patria (1-2): Moretti ribalta le Pantere, rimonta biancoblu (Serie C, 21 ottobre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS RENATE PRO PATRIA: SUCCESSO ESTERNO

Video, gol e highlights Renate Pro Patria, gara valevole per il nono turno di Serie C Girone A vinta in rimonta per 2-1 dagli ospiti. Gli squilli iniziali della Pro vengono silenziati dal vantaggio dei padroni di casa: fallo in area di Marano che costa il penalty che prima Sorrentino sbaglia, ma sulla ribattuta Tremolata non perdona. Una rete che ha dato vita a molte polemiche per l’ingresso in area troppo anticipato dell’autore del gol, lamentele confermate dai replay. Primo tempo che si conclude 1-0 per le Pantere che tornano negli spogliatoi consapevoli di aver iniziato col piede giusto.

DIRETTA/ Vis Pesaro Recanatese (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 22 ottobre 2023)

Nella ripresa a fare la differenza sono i calci d’angolo della Pro Patria, il primo al 71′ con Moretti che pareggia con un tiro potente di mancino sul secondo palo dopo una spizzata. Otto minuti dopo rete fotocopia: sempre da corner, sempre sulla sinistra, sempre Moretti abile a mettere in porta per la rimonta completata a dieci giri di lancette dalla fine. A mettere il punto esclamativo sulla vittoria ci pensa Rovida in pieno recuperato con due parate, la seconda un autentico miracolo su Iacovo. Termina dunque 2-1 per la Pro Patria che in rimonta piega il Renate.

DIRETTA/ Catania Taranto (risultato finale 1-0): Di Carmine regala i tre punti (Serie C, 22 ottobre 2023)

VIDEO RENATE PRO PATRIA, IL TABELLINO

RENATE-PRO PATRIA 1-2

RETI: 28′ pt Tremolada su rigore (R), 25′ st e 33′ st Moretti (P).

RENATE (4-3-3): Fallani; Amadio (1′ st Possenti), Alcibiade, Auriletto, Bosisio; Tremolada (19′ st Garetto), Esposito, Currarino (28′ st Procaccio); Rolando, Sorrentino (19′ st Maletic), Sartore (35′ st Iacovo). A disposizione: Ombra, Gasperi, Anghileri, Nicolini, Bracaglia. Allenatore: Pavanel.

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Moretti, Lombardoni, Saporetti; Renault (35′ st Vaghi), Marano (19′ st Citterio), Bertoni (41′ st Fietta), Ferri (19′ st Nicco), Ndrecka; Stanzani, Parker (35′ st Zanaboni). A disposizione: Mangano, Bashi, Pitou, Fietta, Caluschi.

ARBITRO: Poletti di Crema

AMMONITI: Rolando, Bosisio, Alcibiade, Garetto (R) e Ndrecka (P).

DIRETTA/ Rimini Ancona (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 22 ottobre 2023)

VIDEO RENATE PRO PATRIA, GOL E HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA