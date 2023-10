Video/ Rimini Recanatese (2-3) gol e highlights: fuochi d’artificio al Romeo Neri (Serie C, 8 ottobre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS RIMINI RECANATESE: FINALE INCANDESCENTE

Video, gol e highlights Rinini Recanatese, gara valevole per la settima giornata di Serie C Girone B vinta in maniera rocambolesca dai giallorossi per 3-2. In realtà il match sembrava già bello che finito all’ottavo minuto quando il tabellone dello stadio Romeo Neri segnava già 2-0 per gli ospiti. Al secondo minuto infatti Carpani approfitta di una difesa distratta per aprire le marcature mentre il raddoppio di Melchiorri è frutto di un incredibile svarione difensivo di Gorelli. In questo primo tempo horror per i padroni di casa c’è una luce e si chiama Davide Lamesta. Il classe 2000, a segno in tre delle ultime quattro gare prima di questa, prima scalda i guantoni di Meli e successivamente in pieno recupero dipinge una magia che vale il 2-1 poco prima del duplice fischio.

Ad inizio del secondo tempo è di nuovo Lamesta pericoloso con una punizione che viene però sventata. Al 57′ Sbaffo segna il 3-1 ma la posizione è nettamente in fuorigioco. Qualche minuto più tardi è ancora Lamesta contro Meli col portiere che dice di no in uscita. Dal minuto 85 in poi si scatenano tutti a partire da Longobardi che con una botta da trenta metri colpisce la parte interna della traversa mentre al minuto novantuno la zuccata di testa da parte di Morra pareggia i conti. Sembrava ormai finita ma al 92′ Longobardi controlla, si gira e lascia partire una traiettoria strepitosa per il definitivo 3-2, una rete meravigliosa che taglia le gambe ad un Rimini che trova anche il 3-3, ma in fuorigioco.

VIDEO RIMINI RECANATESE, IL TABELLINO

RIMINI-RECANATESE 2-3

RETI: 2′ Carpani (RE), 8′ Melchiorri (RE), 47′ pt Lamesta (RI), 45′ st Morra (RI), 47′ st Longobardi (RE).

RIMINI: Colombo, Marchesi (35′ st Ubaldi), Gorelli (20′ st Pietrangeli), Capanni (39′ st Selvini), Semeraro, Megelaitis, Langella (20′ st Lombardi), Iacoponi (1′ st Morra), Lamesta, Tofanari, Lepri. A disp. Passador, Jashari, Stanga, Accursi, Cherubini, Bouabre, Didio, Acampa, Rosini, Leoncini. All. Raimondi.

RECANATESE: Meli, Veltri (33′ st Ferrante), Prisco (33′ st Canonici), Carpani, Melchiorri (49′ st Quacquarelli), Sbaffo (33′ st Giampaolo), Ricci, Morrone (17′ st Senigagliesi), Longobardi, Mane, Peretti. A disp. Tiberi, Mascolo, Lipari, Egharevba, Marinacci, Ferretti. All. Pagliari.

ARBITRO: Erminio Cerbasi di Arezzo.

AMMONITI: Longobardi, Lepri, Lamesta, Tofanari, Langella, Ricci, Canonici, Lombardi.

RIMINI RECANATESE, IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS











