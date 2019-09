Video/ River Plate Boca Juniors (0-0): highlights del Superclasico

Il video di River Plate Boca Juniors ci racconta una partita che non ha regalato gol, ma dove non sono mancate le emozioni. È stato il primo Superclasico per Daniele De Rossi arrivato ai gialloblù dopo la fine della sua avventura alla Roma e ora perno centrale del centrocampo di Alfaro. Si sono viste anche altre due vecchie conoscenze del campionato italiano. Nel River infatti c’era titolare Pratto che nel nostro paese ha vissuto una stagione fatta di molti bassi e pochi alti. Sicuramente a vincere è stata la paura di entrambe le compagini, queste infatti speravano di non ritrovarsi a dover uscire con una sconfitta.

Video, River Plate Boca Juniors (0-0): il tabellino

Prima del video di River Plate Boca Juniors andiamo a dare uno sguardo al tabellino che ci racconta meglio la partita:

RIVER PLATE 4-4-2 – 1 Armani; 29 Montiel, 6 Diaz Huincales, 28 Martinez Quarta, 20 Casco; 26 Fernandez, 24 Perez, 15 Palacios (76′ 21 Ferreira), 11 De La Cruz Arcosa; 19 Borre (82′ 32 Scocco), 27 Pratto (66′ 7 Suarez). A disposizione: 4 Angileri, 14 Lux, 2 Rojas, 5 Zuculini. All. Gallardo

BOCA JUNIORS 4-1-4-1 – 1 Andrada; 42 Weigand, 20 Lopez, 24 Izquierdoz, 18 Fabra; 16 De Rossi (69′ 30 Reynoso); 27 Soldano, 14 Capaldo, 23 Marcone, 8 Mac Allister (76′ 10 Tevez); 17 Hurtado (60′ 22 Villa). A disposizione: 6 Alonso, 4 Buffarini, 21 Campuzano, 12 Diaz. All. Alfaro

Ammoniti: Casco, Fernandez, Perez (River Plate); Andrada, Capaldo, Fabra, Hurtado, Izquierdoz, Lopez e Marcone (Boca Juniors)

Highlights gol della partita

© RIPRODUZIONE RISERVATA