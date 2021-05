Video/ Roma Crotone (5-0): highlights e gol, Fonseca ritrova la vittoria (Serie A)

VIDEO ROMA CROTONE (RISULTATO 5-0): MANITA GIALLOROSSA

Con il video di Roma Crotone parliamo del match terminato 5-0 per la 35^ giornata di Serie A: i giallorossi ritrovano il sorriso schiantando gli squali che, già retrocessi, hanno offerto ben poca resistenza allo stadio Olimpico. Un risultato che permette alla Roma di riprendersi il settimo posto in classifica, dopo che il Sassuolo aveva effettuato il temporaneo sorpasso; una partita che chiaramente rappresenta una soddisfazione marginale, la stagione è già andata in un certo modo e prova ne è che il fatto che la Lazio, ancora con una partita da recuperare, resta a +6.

Già nel primo tempo comunque la squadra di Paulo Fonseca ha dominato in lungo e in largo, sviluppando le sue trame sull’asse Lorenzo Pellegrini-Pedro-Borja Mayoral: l’attaccante spagnolo ha colpito una traversa bissando il palo centrato da Mkhitaryan – che però era in fuorigioco – il resto ce lo ha messo Cordaz mentre il Crotone si è visto solo con una accelerazione iniziale di Ounas. Il primo tempo di Roma Crotone lasciava intendere che, una volta aggiustata la mira e magari trovata un po’ più di fortuna, la squadra di casa avrebbe potuto dilagare o comunque prendersi agevolmente i 3 punti; infatti, è successo esattamente questo.

VIDEO ROMA CROTONE: IL SECONDO TEMPO

Il video di Roma Crotone ci porta al secondo tempo: finalmente al 47’ minuto i giallorossi hanno sbloccato la partita con il gol di Borja Mayoral, che servito dalla punizione calciata rapidamente da Mkhitaryan ha infilato Cordaz. Gli squali ci hanno provato con un colpo di testa di Junior Messias, ma si è trattato di una goccia nel deserto: tra il 70’ e il 73’ la Roma ha chiuso i conti con la rapida doppietta di Lorenzo Pellegrini (beccato dai tifosi settimana scorsa, ricorderete) che prima ha sfruttato il brutto errore di Cigarini e Golemic e poi ha calciato a giro sul palo lungo. A quel punto ovviamente il match era risolto, e si sono aperte praterie per una Roma che ha mandato in campo anche i giovani Bove e Zalewski, quest’ultimo già a segno giovedì in Europa League; così Henrikh Mkhitaryan ha coronato una rapida azione in rovesciamento di fronte con Karsdorp che ha servito all’armeno un pallone solo da spingere in porta. Quando sembrava che all’Olimpico stessero per scorrere i titoli di coda, ecco che Borja Mayoral ha impattato la doppietta di Pellegrini trovando il secondo gol personale nel deserto della difesa del Crotone: una bella vittoria per la Roma, peccato che a questo punto della stagione non sia troppo importante per i grandi obiettivi.

VIDEO ROMA CROTONE, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





