Video/ Roma Empoli (2-0) gol e highlights: la decidono Pellegrini e Mkhitaryan!

Allo Stadio Olimpico della Capitale la Roma supera l’Empoli con un gol per tempo, come possiamo ammirare nel video Roma Empoli 2-0. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Mourinho cominciano bene la partita prendendo subito in mano il controllo delle operazioni e mantenendo il possesso del pallone in cerca del varco giusto per colpire. I giallorossi mancano lo specchio della porta avversario in un paio di occasioni, sia con Pellegrini che con Mkhitaryan, e rischiano qualcosa quando Bandinelli si fa vedere per gli ospiti guidati dal tecnico Andreazzoli prima che lo stesso capitano Lorenzo Pellegrini festeggi il rinnovo del contratto riuscendo a mettere a segno la rete del vantaggio per i suoi al 42′, sfruttando il passaggio vincente offertogli dal suo compagno Mkhitaryan.

Nel secondo tempo gli uomini di Mourinho ripartono fortissimo trovando il gol del raddoppio al 48′ per merito del solito Mkhitaryan, bravo ad incrociare in porta il pallone respinto dalla traversa sul potente tiro di Abraham deviato da Vicario. Quest’ultimo evita il peggio di nuovo sull’ex Chelsea e Pellegrini aveva sfiorato poco prima la doppietta personale. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo settimo turno di campionato permettono alla Roma di salire a quota 15 nella classifica della Serie A mentre l’Empoli non si muove, rimanendo fermo con i suoi 9 punti.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Roma abbia ampiamente meritato di ottenere questa vittoria a cominciare per esempio dal possesso palla finale favorevole con il 62%, dato questo supportato pure da una maggiore precisione nei passaggi, ovvero il 91% contro l’83% con 561 e 275 appoggi completati. I giallorossi hanno inoltre saputo distinguersi soprattutto per quanto realizzato in fase offensiva dove spicca il 18 a 11 nel computo delle conclusioni totali, delle quali 7 a 3 quelle indirizzate nello specchio della porta, senza dimenticare l’8 a 2 nelle occasioni da gol, con Abraham il più pericoloso avendone create 4 a fronte di 4 tiri indirizzati nello specchio.

Agli azzurri non è bastato il 35 a 29 nei recuperi, dei quali ben 8 del solo Romagnoli. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Empoli è stata la squadra più scorretta a causa del 16 a 11 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Giovanni Ayroldi, proveniente dalla sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Mancini e Zaniolo da un lato, Ricci, Haas e Stojanovic dall’altro.

Roma-Empoli 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 42′ Pellegrini(R); 48′ Mkhitaryan(R).

Assist: 42′ Mkhitaryan(R).

ROMA (4-2-3-1) – Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling(90′ Ibanez), Vina(84′ Calafiori); Darboe(64′ Cristante), Veretout; Zaniolo(85′ El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan(90′ Zalewski); Abraham. Allenatore: Mourinho.

EMPOLI (4-3-1-2) – Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski(46′ Bajrami), Ricci, Bandinelli(46′ Haas); Henderson(70′ Stulac); Di Francesco(70′ Cutrone), Pinamonti(30′ Mancuso). Allenatore: Andreazzoli.

Arbitro: Giovanni Ayroldi (sezione di Molfetta).

Ammoniti: 46′ Ricci(E); 56′ Haas(E); 57′ Mancini(R); 85′ Zaniolo(R); 90’+1′ Stojanovic(E).

