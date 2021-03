Video/ Roma Genoa (1-0): gol e highlights, Mancini riprende il 4° posto (Serie A)

VIDEO ROMA GENOA (1-0): DECIDE MANCINI

Ecco il video di Roma Genoa, partita giocata per la 26^ giornata di Serie A. Alla Roma basta il minimo sforzo per il massimo risultato, vittoria di misura sul Genoa e quarto posto agganciato. Avvio a ritmi bassi da parte delle due squadre, la prima a provarci è la Roma al 6′ con un colpo di testa di Smalling che finisce alto sopra la traversa. Abbondantemente alto anche un sinistro di Miha Zajc per il Genoa al 10′, poi al 14′ è Destro a liberarsi bene in area giallorossa, ma la sua conclusione è troppo centrale per creare grattacapi a Pau Lopez. Al 24′ passa la Roma: ancora implacabile Gianluca Mancini su cross da calcio d’angolo di Pellegrini, il difensore vince il duello aereo con Masiello e piazza un pallone imparabile per Marchetti, firmando il vantaggio giallorosso. Dopo il gol la Roma prende fiducia e cerca subito il raddoppio: al 27′ rasoiata di Pedro dal limite dell’area, Marchetti deve impegnarsi a deviare in angolo. Il Genoa prova a reagire ma al 32′ sono ancora i giallorossi pericolosi con un bell’assolo di Stephan El Shaarawy che scappa via e conclude poi alto da buona posizione.

VIDEO ROMA GENOA: IL SECONDO TEMPO

Il Genoa inizia il secondo tempo con un doppio cambio, Shomurodov e Cassata prendono rispettivamente il posto di Pjaca e Ghiglione. Prime scaramucce con Cassata che ci prova subito, su azione però ferma per un fuorigioco di Destro, mentre al 5′ un tiro-cross di Karsdorp crea qualche grattacapo a Marchetti. Al 18′ è provvidenziale Smalling per la porta della Roma, capace di salvare su un cross ben piazzato da Shomurodov. Al 23′ grande chance per la Roma con un break di Mkhitaryan che serve Villar, la conclusione dello spagnolo si stampa sul palo. Al 29′ palo anche per Pedro con un colpo di tacco, ma lo spagnolo era in fuorigioco, vanificando così la conseguente ribattuta vincente di Borja Mayoral. Alla mezz’ora Carles Perez sostituisce Pedro, poi nel Genoa Scamacca e Melegoni prendono il posto di Zajc e Strootman. Al 35′ subito Scamacca pericoloso con una girata che manca di poco il bersaglio, la Roma gestisce comunque bene i minuti final e fa bottino pieno all’Olimpico.

VIDEO ROMA GENOA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Paulo Fonseca era fondamentale che la Roma vincesse per restare in corsa per la Champions: “Noi abbiamo visto il Genoa ed era una gara difficile, lo avevo detto ai calciatori. Non tanto difensivamente, quanto offensivamente. Abbiamo vinto bene anche senza creare tanto. Era molto importante fare questi tre punti. Smalling ha fatto una grande partita. Penso che qualcuno può fare meglio, ma penso che tutti quelli che hanno giocato lo hanno fatto bene. Non pensavamo all’Europa League. Oggi è stata una gara difficile, chiusa. Loro si difendevano bene e hanno esperienza. Nel primo tempo soprattutto potevamo essere più veloci. E’ importante pensare partita dopo partita. Dobbiamo migliorare con le grandi, ma oggi vale comunque tre punti. Penso che la squadra sta bene e ha ambizione. Ci sono sette squadre che vogliono entrare in Champions e noi vogliamo rimanere in questa lotta fino alla fine“.

Amareggiato Davide Ballardini per un Genoa che non ha raccolto quello che avrebbe potuto: “Dispiaciuto per il risultato. Fino al derby su calcio d’angolo mai preso gol, ora è la seconda volta. Dobbiamo essere più bravi a contrastare chi parte dalla seconda linea. Vedevo una squadra compatta che poteva far male alla Roma. Poi non abbiamo avuto la qualità che serve, ma oggi abbiamo fatto una buona partita. Shomudorov e Pjaca hanno caratteristiche diverse. Shomurodov attacca gli spazi, Pjaca si esalta palla al piede. Le partite da qui in poi sono tutte per noi importanti. Da quando siamo arrivati non c’è stata una gara che fosse più o meno facile. Bisogna solo dare il meglio“.