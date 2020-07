Video/ Roma Inter (2-2): highlights e gol, Lukaku salva i nerazzurri (Serie A)

Lukaku salva i nerazzurri dal KO nel video con gli highlights e i gol di Roma-Inter 2-2, il big match della 34^ giornata di Serie A non delude le aspettative della vigilia. I giallorossi giocano a viso aperto e non hanno alcuna paura degli uomini di Conte che la sbloccano al quarto d’ora del primo tempo con la testata di De Vrij. Kolarov e Spinazzola non riescono a fermare l’olandese che in mezzo a loro due salta più in alto e li anticipa depositando il pallone in rete alle spalle di Pau Lopez. La Beneamata potrebbe raddoppiare con Brozovic servito perfettamente da Young, peccato che il croato la tocchi troppo piano e spreca così l’occasione di portare i suoi sul 2-0. Nel recupero è proprio il numero 37 a pareggiare i conti approfittando della deviazione dello stesso De Vrij che spiazza Handanovic. Inutili le proteste dei giocatori dell’Inter per un intervento del terzino serbo su Lautaro Martinez all’inizio dell’azione, l’arbitro Di Bello convalida la rete nonostante la segnalazione del VAR. Nella ripresa Mkhitaryan (autentico valore aggiunto in questo finale di stagione per i capitolini) in collaborazione con Dzeko ribalta il risultato e porta momentaneamente la Roma a -9 dal quarto posto, la Champions torna a essere un sogno alla portata fino all’86’ quando Spinazzola perde clamorosamente palla dentro la sua area di rigore regalandola a Moses. Nel tentativo di rimediare, l’ex-Atalanta lo scalcia e il direttore di gara non esita un istante a indicare il dischetto. Il possente attaccante belga trasforma il penalty e costringe gli avversari al pareggio. Mancano quattro giornate alla fine del campionato, la Roma deve ancora affrontare Spal, Fiorentina, Torino e Juventus, l’en-plein è più che possibile con gli estensi già retrocessi, i viola già salvi, i granata che praticamente lo sono e i bianconeri che verosimilmente saranno già campioni d’Italia. Mentre fatichiamo a immaginare una Lazio ridotta ai minimi termini che faccia punti da qui alla fine. Forse i giochi non sono ancora del tutto fatti…

VIDEO ROMA INTER, LE DICHIARAZIONI

Uno dei protagonisti – nel bene e nel male – del match è stato Stefan De Vrij, ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Volevamo vincere per mettere pressione alla Juventus, siamo venuti all’Olimpico per i tre punti, invece torniamo a casa soltanto con un pareggio. Abbiamo dimostrato che il carattere per tornare in partita non ci manca, peccato aver trovato 2-2 troppo tardi”. Antonio Conte traccia un bilancio della serata: “Il gruppo deve crescere? Stiamo parlando di una squadra che sta facendo grandi cose, al di là del secondo posto sono i numeri che contano, abbiamo ottenuto la qualificazione in Champions League con quattro giornate d’anticipo, con 14 punti di vantaggio nei confronti della Roma che a inizio campionato era partita con lo stesso nostro obiettivo. Di certo dobbiamo abituarci a giocare con una mentalità diversa le partite decisive, i miei giocatori devono essere in grado di reggere la pressione e fare un salto di qualità su questo aspetto. In pochi hanno detto che ci è toccato un calendario folle, con tante partite ravvicinate, la maggior parte in trasferta, sempre alle 21:45, sembrano dettagli insignificanti e invece alla lunga contribuiscono a farci stancare di più rispetto alle altre squadre”. Paulo Fonseca non usa mezzi termini: “Quella di stasera è stata un’occasione persa, abbiamo lasciato per strada due punti dopo aver giocato una bellissima partita, l’Inter nel secondo tempo non ha creato nessuna azione da gol, purtroppo siamo stati sfortunati. Sono soddisfatto della prestazione, non del risultato, meritavamo ben più di un pareggio”.