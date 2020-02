Video/ Roma Lecce (4-0): highlights e gol, una goleada per Fonseca!

Nel video di Roma Lecce, gli highlights di una partita in cui, dopo il successo in Europa League torna a sorridere anche in campionato la Roma, che rifila un secco poker al Lecce. Troppo poca la resistenza difensiva dei salentini, sbilanciati di fronte a una squadra di Fonseca implacabile quando le viene consentito di ripartire. Il match prende rapidamente la via della Roma: al 13′ Mkhitaryan ruba palla a Petriccione e piazza un perfetto cross per l’accorrente Under che sblocca il risultato. La reazione salentina non c’è, Pellegrini sfiora il raddoppio sbagliando di fatto un rigore in movimento, ma al al 37′ la Roma trova comunque il raddoppio: segna l’armeno Mkhitaryan, imbeccato in area da Dzeko e bravo a infilare Vigorito in uscita con un preciso sinistro.

VIDEO ROMA LECCE: IL SECONDO TEMPO

Il Lecce riesce a farsi vedere solo a sprazzi in fase offensiva, il secondo tempo inizia con un cambio per parte: nella Roma dentro Kluivert al posto di Pellegrini, il Lecce sostituisce Petriccione con Shakhov. Ma non cambia la musica, è sempre la Roma ad attaccare a ondate e al 24′ arriva il gol che chiude virtualmente la partita: il tris romanista viene firmato da Edin Dzeko, con Kluivert che lancia Kolarov, cross basso del serbo e assist per il bosniaco che si vede respinta la prima conclusione da Vigorito, segnando poi sul tap-in. Al Lecce non ne va dritta una e Lapadula con una gran botta coglie il palo, a chiudere definitivamente il match al 35′ ci pensa Kolarov, bella azione manovrata con Dzeko che ha aperto per Carles Perez, bravo a servire il serbo che con un gran sinistro a fil di palo ha realizzato il poker. Sufficiente per una Roma che riesce anche a non subire gol per la seconda partita di fila tra Coppa e campionato.





