Video/ Roma Pistoia (80-81): highlights. Che rimonta per la OriOra! (basket)

Al PalaEur l’OriOra Pistoia supera in trasferta la Virtus Roma per 81 a 80 con una rimonta in extremis. Come si vede nel video di Roma Pistoia, nelle fasi iniziali del primo tempo i padroni di casa provano subito a prendere in mano il controllo delle operazioni nel tentativo di scappare via ai rivali di giornata, capaci tuttavia di acciuffare gli avversari. Lentamente, i giallorossi riescono ad avere la meglio sui toscani prima di andare al riposo, chiudendo con ben dodici lunghezze di distacco. Nel secondo tempo però, al rientro sul parquet dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo, i biancorossi si approcciano alla gara in maniera differente rispetto a quanto visto in precedenza, sfoderando una prestazione maiuscola che consente loro di portarsi ad un solo punto di distacco dalla Virtus. Negli ultimi dieci minuti dell’incontro la squadra allenata da coach Correa completa il sorpasso non senza faticare e praticamente a ridosso della sirena finale, strappando il successo per un una sola lunghezza. I due punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventunesimo turno di campionato permettono a Pistoia di salire a quota 12 nella classifica di Serie A mentre la Virtus Roma non si muove, rimanendo ferma con i suoi 14 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’OriOra Pistoia abbia ottenuto questa vittoria lottando stoicamente fino alla sirena finale. La Virtus Roma è stata infatti capace di spiccare a cominciare dalla miglior percentuale al tiro finale registrata, ovvero il 51,7% contro il 44,8%, sebbene i toscani siano stati superiori ai laziali sia nelle conclusioni da due punti che nei liberi dalla lunetta. I giallorossoblu hanno fatto di meglio rispetto ai biancorossi pure nel gioco a rimbalzo, 36 a 32 quelli totali e dei quali 12 a 10 in attacco e 24 a 22 in difesa, ed entrambe le compagini hanno collezionato 11 palle perse e 7 palle rubate. A fare la differenza per Pistoia è stato senza dubbio anche il 3 a 1 nelle stoppate. I migliori marcatori assoluti della partita sono stati rispettivamente il numero 44 W. Buford tra i padroni di casa grazie ai 25 punti messi a segno e, sul fronte opposto, si sono invece distinti a pari merito il numero 5 T. Petteway ed il numero 23 J. Johnson avendo entrambi realizzato 20 punti ciascuno in favore degli ospiti. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Virtus Roma è stata la squadra più scorretta a causa del 21 a 20 nel computo dei falli personali.

