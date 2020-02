Diretta Roma Pistoia/ Streaming video tv: importante incrocio salvezza (basket A1)

Roma Pistoia, in diretta dal Palazzo dello Sport, prende il via alle ore 18:00 di domenica 2 febbraio: siamo nella 21^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020 e questa partita è diventata una delicatissima sfida per la salvezza. In rottura prolungata, la Virtus è caduta anche a Cremona nonostante i 92 punti segnati e adesso rischia grosso, perchè ha solo due partite di vantaggio sulla stessa OriOra e su Trieste, avendo un cuscinetto utile di almeno tre squadre che in questo momento le sono alle spalle ma non potendosi permettere ulteriori passi falsi. La squadra di Piero Bucchi infatti sa bene che l’Alma si è rinforzata e potrebbe cambiare passo – anche se in questo turno sfida Sassari – dunque deve prendersi una vittoria utile a creare ancor più separazione nei confronti innanzitutto dei toscani, che hanno appena perso una sanguinosa partita interna contro Treviso. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Roma Pistoia; aspettando la palla a due della partita, valutiamo in maniera più approfondita i temi di questa sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Pistoia non sarà una di quelle che verranno trasmesse sui canali della nostra televisione per questo turno di campionato. In alternativa, come sempre, si potrà seguire questa partita – come tutte le altre del campionato di Serie A1 – tramite l’applicazione Eurosport Player, in diretta streaming video e previo abbonamento. Il sito ufficiale www.legabasket.it fornirà invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA ROMA PISTOIA: RISULTATI E CONTESTO

Non si può sbagliare in Roma Pistoia, non può farlo nessuna delle due squadre: la OriOra ha perso una grande occasione per avvicinare la zona salvezza facendosi battere in casa da una De’ Longhi che era in crisi ma che ha saputo rilanciarsi vincendo al PalaCarrara. Adesso dunque, con una partita in meno da giocare e una sfida diretta andata alla concorrente, la squadra di Michele Carrea si gioca tantissimo in un’altra sfida diretta contro una formazione che all’andata aveva vinto in trasferta. Questo significa che, se la Virtus dovesse vincere anche oggi, avrebbe virtualmente quattro gare di vantaggio: forse troppo per sperare nel miracolo, e allora in questo momento Pistoia deve fare la sua corsa soprattutto su Trieste. Per quanto riguarda la neopromossa capitolina, il girone di andata ci aveva detto che Roma avrebbe potuto correre anche per i playoff ma poi è arrivata la rottura prolungata, quella di Cremona è stata la sesta sconfitta consecutiva e in questo momento manca soprattutto la fiducia, perchè c’è tanta paura di sbagliare e andare incontro a un ko che peggiorerebbe inevitabilmente la situazione. Tra poco si gioca: siamo ansiosi di assistere a questo delicato incrocio del Palazzo dello Sport.



