Video/ Roma Sampdoria (1-0) gol e highlights. Fonseca vede la Champions

La Roma crede sempre più nella Champions e consolida il terzo posto battendo la Sampdoria di misura in casa: ecco gli highlights nel video Roma Sampdoria 1-0. Al 12′ Mkhitaryan scappa via a Tonelli ma non arriva alla conclusione a tu per tu con Audero, che al quarto d’ora si oppone a una conclusione di Pellegrini, col forcing dei padroni di casa che si fa insistente, ma la Sampdoria non rinuncia a pungere. Al 37′ gran botta di Candreva ed è molto reattivo Pau Lopez nel deviare sopra la traversa. Subito dopo un fallo su Mkhitaryan costa il cartellino giallo a Yoshida, che al 39′ chiude provvidenzialmente per la Samp proprio sull’armeno, cercato da un invitante tocco di Pellegrini. Nella ripresa al 6′ pericolosa la Roma con Dzeko che arriva al colpo di testa su cross di Bruno Peres, mancando la porta di pochi centimetri. Al 10′ ammonito proprio Bruno Peres per un intervento falloso su Candreva, poi al 13′ brutto errore di Pellegrini che svirgola a centro area, mancando quasi un rigore in movimento. Al 16′ ammonito anche Augello nella Sampdoria per un fallo su Villar, subito dopo sugli sviluppi di un calcio d’angolo svetta di testa Smalling in area, ma il pallone si stampa sulla traversa. Al 24′ Audero è ancora decisivo nel lasciare inviolata la porta blucerchiata, prima salvando su traiettoria da corner e quindi dicendo no a Dzeko su colpo di testa ravvicinato del bosniaco. Subito dopo ci prova anche Karsdorp, con un tiro che si spegne sull’esterno della rete. Nella Roma Cristante prende il posto di Villar, quindi al 28′ lampo blucerchiato con un cross di Candreva che trova il colpo di testa in tuffo di Thorsby, è eccellente la risposta di Pau Lopez. Al 29′ però la Roma passa: cross di Karsdorp e Dzeko brucia sul tempo Colley, piazzando la zampata che vale l’1-0 per i giallorossi, risultato che non cambierà più.

VIDEO ROMA SAMPDORIA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Paulo Fonseca la voglia di vincere della Roma ha fatto la differenza: “Abbiamo fatto una buonissima partita, contro una squadra forte e che si è chiusa molto bene. Dal 1′ però abbiamo dimostrato di volerla vincere: è stato molto difficile anche perché è piovuto molto. Il campo comunque ha tenuto bene, e penso la squadra sia stata equilibrata, sicura in difesa ma creando le opportunità per fare più gol. Lorenzo ho sempre detto che può giocare in più posizioni. Penso che tutti abbiano fatto una grande partita, comunque“. Claudio Ranieri ha visto una buona Sampdoria ma rende comunque omaggio agli avversari: “La prestazione mi ha soddisfatto completamente, sia come singoli che come squadra: sapevamo cosa volevamo fare e a rompere gli equilibri della Roma. Non riuscivano ad avere la velocità d’esecuzione che amano, dovevamo essere più attenti solo sui contrattacchi. Mi è dispiaciuto perdere ma quando giochi contro un campione come Dzeko, inventa cose che solo lui può vedere“.

