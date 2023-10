Video/ Roma Slavia Praga (risultato 2-0) gol e highlights: pratica risolta in 17′ (Europa League)

VIDEO ROMA SLAVIA PRAGA 2-0

Roma a punteggio pieno nel girone dopo il secco 2-0 allo Slavia Praga. La Roma apre il punteggio molto rapidamente: El Shaarawy riesce a rubare palla a Holes e serve Bove, che calcia con precisione dal limite e mette la palla in rete. Lo Slavia Praga ha difficoltà a reagire, e la Roma ha ampi spazi per sferrare attacchi. Già al 17’l a Roma segna il secondo gol. Ancora una volta, El Shaarawy recupera palla e mette Lukaku in porta, il quale tira forte sotto la traversa e porta il punteggio a 2-0 in favore dei giallorossi. La squadra di José Mourinho ha un inizio di partita molto agevole. Bove viene ammonito al 23′ per un fallo su Zafeiris, e poco dopo è Masopust a ricevere un cartellino giallo per una trattenuta su Bove. Al 31′, El Shaarawy tenta un destro che non mette in difficoltà Mandous. Al 33′, Dumitrescu intraprende una bella azione e serve Darley, il quale però calcia debolmente tra le braccia di Svilar. Lo Slavia Praga cerca qualche timido tentativo prima dell’intervallo, ma la Roma chiude il primo tempo in vantaggio per 2 reti.

La Roma inizia il secondo tempo con Paredes al posto di Bove. Il ritmo di gioco è più basso, con i giallorossi che gestiscono il loro doppio vantaggio. La prima vera occasione da gol nella ripresa arriva al quindicesimo minuto, quando Lukaku calcia di sinistro e sfiora il palo. Al 18′, Celik serve El Shaarawy, che colpisce la traversa. Nel contropiede, lo Slavia ha una buona opportunità con Zafeiris che lancia Schranz, il quale però calcia alto su un vero rigore in movimento. La partita termina senza problemi per la Roma, mentre lo Slavia Praga sembra non avere le energie per rimontare. Nel finale, Belotti manca una buona occasione per segnare il terzo gol. Con questa vittoria, la Roma rimane in testa al girone di Europa League con il punteggio massimo, staccando di tre punti lo Slavia Praga. Nel frattempo, Sheriff e Servette sono a -8 dalla Roma, avendo pareggiato nel loro scontro.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

José Mourinho non può che compiacersi per la gestione del match da parte della Roma: “Vittoria netta e meritata, ma non facilissima. Il primo tempo abbiamo fatto molto molto bene: buona energia, buona intensità e buona qualità anche ad uscire dalla pressione, ad arrivare nelle zone di pericolo. Dalla tribuna mi è piaciuta tantissimo la squadra. Nella ripresa c’è gente stanca, che gioca ogni minuti: Cristante, Mancini, Lukaku… Si sentiva che era dura. Abbiamo gestito, fatti tre cambi con quelli che avevamo in panchina, che erano solo tre. Poi avevo cinque bambini, con Pagano che sta facendo il percorso di Bove e Cherubini, che ero disperato per dargli questa opportunità. È arrivato bambino, è di San Basilio e ciò ha un grandissimo significato. Abbiamo avanti, abbiamo 9 punti, gli altri hanno pareggiato… Ci manca pochissimo per qualificarci e poi dobbiamo cercare di arrivare primi“.

L’allenatore dello Slavia Praga, Jindřich Trpišovský, non fatica a riconoscere la superiorità avversaria: “La Roma ha dimostrato la sua qualità tecnica, non abbiamo giocato bene nei primi 15’ del primo tempo, abbiamo preso due gol prendendo palla e non abbiamo giocato bene, non abbiamo pressato bene e mostrare il nostro coraggio. Nel secondo tempo abbiamo avuto un buon inizio, la Roma ha però una buona difesa e hanno cercato di approfittare dei nostri errori. Abbiamo provato a segnare, ma non ci hanno permesso di farlo. La vittoria della Roma è pienamente meritata, per noi è stata una grande scuola su come si gioca una grande partita e cosa ci manca per vincere”.

