Video/ Roma Spezia (2-1) gol e highlights: Dybala porta i giallorossi in Europa League! (4 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA SPEZIA: LA SINTESI

Allo Stadio Olimpico la Roma supera in rimonta lo Spezia per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono gli ospiti guidati dal tecnico Semplici a partire subito fortissimo riuscendo a passare in vantaggio già al 6′ grazie alla rete messa a segno da Nikolaou, autore di un colpo di testa vincente su assist di Bourabia. i padroni di casa allenati da mister Mourinho, sostituito in panchina per squalifica dal vice Foti, provano a reagie cogliendo la traversa con un tiro a giro di El Shaarawy al 16′. Nemmeno il capitano Pellegrini combina poi di meglio con una conclusione parata a terra dall’estremo difensore avversario Zoet intorno al 21′.

Nel finale della prima frazione di gioco i capitolini trovano il gol del pareggio al 43′ per merito di Zalewski, protagonista di un tiro da fuori area sull’appoggio di El Shaarawy. Nel secondo tempo i giallorossi suonano la carica al 53′ con il solito capitan Pellegrini che tuttavia non inquadra lo specchio della porta vuota a Zoet superato su uno spunto di Zalewski. Nell’ultima parte dell’incontro, sostituito Abraham da Spinazzola per infortunio all’80’, la Roma completa la rimonga all’89’ trasformando il calcio di rigore concesso per fallo di Amian, espulso per doppia ammonizione, su El Shaarawy.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Fabio Maresca, proveniente dalla sezione di Napoli, ha estratto il cartellino giallo per ben dieci volte ammonendo rispettivamente Pellegrini e Dybala da un lato, Esposito, Amian, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Zoet, Nikolaou, Zurkowski e Shomurodovdall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentottesimo turno di campionato permettono alla Roma di salire a quota 63 nella classifica della Serie A, regalandosi l’Europa League davanti alla Juventus, mentre lo Spezia non si muove, rimanendo fermo a 31 punti ed a questo punto si giocherà lo spareggio salvezza contro il Verona.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA SPEZIA: IL TABELLINO

Roma-Spezia 2 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 6′ Nikolaou(S); 43′ Zalewski(R); 90′ RIG. Dybala(R).

Assist: 6′ Bourabia(S); 43′ El Shaarawy(R).

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Celik(46′ Llorente), Smalling, Mancini(82′ Wijnaldum); Zalewski, Bove(64′ Matic), Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Belotti(64′ Abraham, 80′ Spinazzola). A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Ibanez, Solbakken, Camara, Darboe, Volpato, Tahirovic. All.: Salvatore Foti. (José Mourinho squalificato).

SPEZIA (3-5-2) – Zoet; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou(90’+8′ Krollis); Amian, Bourabia(90’+8′ Cipot), Esposito(90’+3′ Shomurodov), Zurkowski(86′ Ekdal), Reca; Gyasi(87′ Verde), Nzola. A disp.: Marchetti, Zovko, Dragowski, Sala, Bastoni, Ferrer, Kovalenko, Caldara, Maldini, Agudelo. All.: Leonardo Semplici.

Arbitro: Fabio Maresca (sezione di Napoli).

Ammoniti: 14′ Esposito(S); 44′ Pellegrini(R); 58′ Nikolaou(S); 66′ Zoet(S); 76′, 88′ Amian(S); 78′ Dybala(R); 86′ Zurkowski(S); 90’+7′ Wisniewski(S); 90’+12′ Shomurodov(S).

Espulsi: 88′ Amian(S).

