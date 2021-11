Video/ Roma Torino (1-0) gol e highlights: Abraham decide il match (Serie A)

VIDEO ROMA TORINO (1-0): DECIDE ABRAHAM

La Roma supera di misura il Torino grazie ad una rete di Abraham nella prima frazione e si avvicina al quarto posto. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Pellegrini in mezzo da punizione, Ibanez va di testa ma non trova la porta. Pellegrini rifinisce per El Shaarawy, tocco da due passi che termina fuori. Primi dieci minuti di studio, ritmi bassi. Lukic per Praet che calcia da fuori area, para facile Rui Patricio. Pellegrini per Abraham, chiuso bene il centravanti. Problema per Pellegrini che deve lasciare il campo, al suo posto c’è Carles Perez. Servizio per Zaniolo, lo ferma Djidji con un fallo. Singo crossa e pesca Praet che colpisce di testa, para facile Rui Patricio. Ottima iniziativa di Pobega, chiude bene la difesa della Roma. Abbiamo superato il ventesimo minuto di gioco, non si sblocca la gara. Brekalo fa da sponda per Pobega che conclude, palla alta non di molto.

Video/ Gubbio Ancona Matelica (1-1) gol e highlights: termina in parità (Serie C)

Abraham! La sblocca la Roma! Azione personale di Mkhitaryan che imbuca per l’attaccante, velo di Zaniolo e palla al centravanti che non sbaglia. Calcio di rigore a favore della Roma! Zaniolo per El Shaarawy, Buongiorno commette fallo sul Faraone, rigore per i giallorossi. Dopo una lunghissima visione al VAR tolto il rigore per fuorigioco di Abraham. Cinque minuti trascorsi al VAR. Carles Perez la mette in mezzo e trova Abraham che la gira di testa, grande parata di Milinkovic-Savic. Belotti scatta e viene messo giù da Ibanez, punizione per il Torino. Sulla punizione colpo di testa di Lukic che termina fuori di poco. Termina la prima frazione, decide al momento Abraham.

Video/ Foggia Vibonese (5-2) gol e highlights: Curcio trascina i rossoneri (Serie C)

VIDEO ROMA TORINO: IL SECONDO TEMPO

Palla per Zaniolo, chiude bene Bremer. Fallo di Zima su Zaniolo, giallo per lui. Pobega per Brekalo, tiro potente con Rui Patricio che interviene in due tempi. Pobega recupera un ottimo pallone e imbuca per Brekalo, ottima la chiusura di Karsdorp. Mkhitaryan per El Shaarawy che da distanza ravvicinata la mette alta. Torino che attacca, la Roma punta al contropiede. Zaniolo si mette in proprio ma sbatte contro Zima. Tris di sostituzioni per il Torino, prova a cambiare le carte in tavola Juric. Scatto di Belotti che si ferma e deve abbandonare il campo, entra Sanabria. Pochi minuti alla fine, attacca il Torino alla ricerca del pari. Sanabria, sponda per Zaza che ci prova in rovesciata ma non trova la porta. Fallo di Ibanez su Singo, giallo per lui. Punizione Torino, ultima occasione. Termina il match, la decide Abraham.

Video/ Acr Messina Fidelis Andria (2-3) gol e highlights: decisivo Alberti (Serie C)

VIDEO ROMA TORINO: IL TABELLINO

Roma (3-4-2-1) Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Pellegrini Lo. (14′ Carles Perez), Carles Perez (93′ Kumbulla), Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy (88′ Vina), Zaniolo, Abraham ALL.: Mourinho

Torino (3-4-2-1) Milinkovic-Savic V., Djidji (46′ Zima), Bremer, Buongiorno (77′ Baselli), Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda (77′ Zaza), Praet (77′ Pjaca), Brekalo, Belotti (79′ Sanabria) ALL.: Juric

ARBITRO: Chiffi

AMMONITI: Zima, Ibanez, Kumbulla

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ROMA TORINO 1-0



© RIPRODUZIONE RISERVATA