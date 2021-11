Video/ Salernitana Napoli (0-1) gol e highlights: Zielinski decide il derby (Serie A)

VIDEO SALERNITANA NAPOLI: LA DECIDE ZIELINSKI

Il Napoli vince il derby con la Salernitana grazie ad uno squillo di Zielinski e continua a restare in testa al campionato. Una vera battaglia sportiva all’Arechi che ha visto l’espulsione di Kastanos e Koulibaly. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Il Napoli tiene il pallone con la Salernitana bloccata dietro, la prima conclusione è di Politano che non centra lo specchio. Di Lorenzo pesca Zielinski che in area non riesce a trovare lo specchio della porta. Ribery lancia Gondo che viene chiuso in angolo da Koulibaly. Politano mette un bel cross in mezzo, ci arriva Lozano di testa che sfiora la porta. Ribery prova l’azione personale ma viene chiuso, il francese è il faro dei granata. Ottimo taglio di Lozano, Di Lorenzo prova a servirlo con il messicano che manca l’aggancio.

Politano serve Lozano che dribbla ma poi si porta la palla fuori. Sono trascorsi venti minuti, derby che vede il Napoli in controllo contro una Salernitana molto ordinata in difesa. Di Lorenzo prende una botta da Kastanos e resta a terra. Si rialza per fortuna l’esterno del Napoli. Ribery pesca Kastanos, il cross di quest’ultimo per poco non trova Schiavone. Anguissa ci prova su un cross da corner, il suo sinistro termina alto. Bonazzoli ci prova con il sinistro da lontano, para facile Ospina. Mario Rui da fuori area non inquadra la porta. Calcione di Anguissa a Gondo, giallo per lui. Anguissa resta a terra dopo un recupero su Gondo, non dovrebbe essere nulla di grave. Si rialza infatti il centrocampista. Zielinski per Lozano il cui tiro a giro non trova la porta. Mertens prova a servire Anguissa dopo azione di calcio d’angolo, chiude bene la Salernitana. La prima frazione tra Salernitana e Napoli termina sullo zero a zero.

VIDEO SALERNITANA NAPOLI: IL SECONDO TEMPO

Mario Rui perde una palla sanguinosa, Schiavone prende la sfera e serve Ribery, chiusura tempestiva di Ospina. Lozano su Di Tacchio, fallo per la Salernitana. Di Lorenzo entra in area e calcia ma viene pescato in fuorigioco. Zielinski! Il centrocampista sblocca il derby! Zielinski serve Petagna che di testa prende la traversa. Palla recuperata da Mario Rui che serve Zielinski, il polacco mette la palla in rete. Salernitana che ora dovrà provare a cambiare atteggiamento per provare a riprenderla. L’ingresso di Petagna ha cambiato subito l’inerzia del match. Bruttissima entrata di Kastanos su Anguissa, Fabbri la rivede al VAR ed estrae il cartellino rosso. Per fortuna Anguissa si rialza senza conseguenze. Iniziativa di Elmas in area, la sfera arriva a Zielinski che calcia, sfera deviata in angolo. Mario Rui commette fallo su Obi e si prende il giallo.

Ribery imbuca per Simy, trattenuta da ultimo uomo di Koulibaly e rosso per il difensore, ristabilita la parità numerica. Spalletti mette Juan Jesus per Politano. Ribery ci prova su punizione, Di Lorenzo salva sulla linea. Pochi minuti alla fine di un derby che può regalare ancora emozioni. Strandberg ci prova di testa da calcio d’angolo, para facile Ospina. Di Lorenzo lancia per Zielinski, Belec lo anticipa. Azione personale di Elmas, Belec respinge bene. Decretati sei minuti di recupero. Mario Rui prova il tiro, palla di poco fuori. Angolo prezioso per il Napoli che con questa vittoria resterebbe in testa, da capire se ancora con il Milan impegnato a Roma. Ospina non prende la sfera, Gagliolo spara in curva. Termina il derby campano, la decide Zielinski.

VIDEO SALERNITANA NAPOLI: IL TABELLINO

SALERNITANA (4-2-3-1): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri (43′ st Gagliolo); Kastanos, Di Tacchio, Schiavone (43′ st Djuric); Ribery; Bonazzoli (26′ st Obi), Gondo (19′ st Simy). A disposizione: Fiorillo, Russo, Jaroszynski, Veseli, Aya, Kechrida, Delli Carri, Vergani. Allenatore: Colantuono.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski, Politano (35′ st Juan Jesus), Mertens (15′ st Petagna), Lozano (15′ st Elmas). A disposizione: Meret, Marfella, Demme, Insigne, Ghoulam, Zanoli, Lobotka. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

MARCATORI: 16′ st Zielinski (N)

NOTE: Espulsi: 24′ st Kastanos (S) per gioco scorretto, 31′ st Koulibaly (N) per gioco scorretto. Ammoniti (S); Anguissa, Mario Rui (N). Recupero: 3′ pt, 7′ st

