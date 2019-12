Video/ Salernitana Pordenone (4-0): highlights e gol, poker all’Arechi! (Serie B)

Il video con i gol e gli highlights di Salernitana Pordenone 4-0 renderà indubbiamente felici i tifosi della squadra allenata da Gian Piero Ventura che tra le mura amiche dell’Arechi, nel boxing day di Serie B, rifila un poker alla seconda forza del campionato cadetto reduce da tre vittorie di fila e che stava giocando letteralmente sulle ali dell’entusiasmo. Nel giorno di Santo Stefano i campani si regalano un successo importante che li rilancia nella corsa ai play-off, impartendo una severa lezione ai ramarri che probabilmente avevano bisogno di un bel bagno di umiltà dopo le esaltazioni degli ultimi tempi. Partenza perfetta per i padroni di casa che la sbloccano subito con Djuric, autore di una doppietta così come Kiyine, che sta vivendo un grande momento e che a breve potremo ammirare in Serie A. Come al solito Micai ci mette del suo con due belle parate su Misuraca e Pobega, a dargli una mano ci pensa anche il palo che impedisce a Gavazzi di pareggiare i conti alla mezz’ora. Gli ospiti restano in partita fino al quarto d’ora nel secondo tempo, poi nel giro di tre minuti la Salernitana piazza un uno-due micidiale che di fatto chiude la contesa. A ridosso del novantesimo arriva anche il colpo di grazia per la compagine di Tesser, un incidente di percorso che può tranquillamente essere contemplato per una neopromossa che sta stupendo tutti da settembre e si può concedere un estemporaneo calo di tensione. A patto che rimanga estemporaneo e soprattutto isolato.

LE DICHIARAZIONI

Momento d’oro per Sofian Kiyine, autore di una doppietta e in procinto di fare il grande salto di categoria, con la Lazio che potrebbe richiamarlo già nel mercato di gennaio: “Bella partita, durante la settimana ci facciamo un culo così e oggi i nostri sforzi compiuti in allenamento sono stati pienamente premiati. La cosa più importante è che abbiamo dimostrato di saper reagire alle avversità e ai momenti difficili, siamo una squadra giovane allenata da un tecnico esperto che ci sta trasmettendo tutto il suo bagaglio culturale e di esperienza, non potremmo chiedere di più per la nostra crescita professionale e umana”.

