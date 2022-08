Video/ Salernitana Roma (0-1) gol e highlights: Cristante basta e avanza

VIDEO SALERNITANA ROMA (0-1): CRISTANTE DECIDE ALL’ARECHI

La Roma risponde alle vittorie di Milan e Inter battendo la Salernitana per 1 a 0, un solo gol di scarto che basta e avanza per artigliare i tre punti e cominciare il campionato di Serie A con il piede giusto. Era lecito aspettarsi che i giallorossi potessero archiviare la pratica ben prima del novantesimo, invece gli uomini di Mourinho sciupano molte occasioni con Zaniolo che resta a bocca asciutta così come Dybala che colpisce anche un palo. Abraham inventa e dispensa giocate d’alta scuola, nemmeno il centravanti inglese però riesce a lasciare il segno. A differenza di Cristante che poco dopo la mezz’ora gonfia la rete con la complicità di Coulibaly la cui deviazione mette fuori causa Sepe. Serata da dimenticare per il centrocampista senegalese che nelle fasi iniziali del match perde un pallone sanguinoso favorendo un contropiede degli avversari che poteva essere letale per la squadra di Nicola, inoltre è il primo che finisce nell’elenco dei cattivi dell’arbitro Sozza.

DIRETTA/ Spezia Empoli (risultato finale 1-0): Nzola regala i 3 punti a Gotti

Nella ripresa il colpo del KO non arriva, la porta dei padroni di casa – che nell’arco dei novanta minuti si affacciano timidamente dalle parti di Rui Patrício solamente con Bonazzoli, non pervenuti Botheim (che lo scorso anno con il Bodø/Glimt divenne lo spauracchio dei romanisti) e il nuovo arrivato Candreva, stendiamo un velo pietoso su Ribéry – sembra stregata per la Joya mentre Wijnaldum si vede annullare la rete del raddoppio per una posizione di offside. Entra pure Matić che deve entrare in forma, quando sarà a pieno regime diventerà un’alternativa di lusso per i capitolini che si sono posti l’obiettivo minimo di tornare in Champions League. Perché sognare non costa nulla, la stagione è lunghissima e con il Mondiale di mezzo può prendere una piega davvero imprevedibile.

Risultati Serie A, classifica/ La Roma non sbaglia a Salerno, bene anche lo Spezia

VIDEO SALERNITANA ROMA 0-1, LE DICHIARAZIONI

La porta della Roma è rimasta inviolata, merito di una difesa ormai solidissima e guidata alla perfezione da Gianluca Mancini: “La prima giornata di campionato è sempre molto insidiosa, siamo contenti della vittoria anche se potevamo segnare almeno un paio di gol in più per stare più tranquilli. Non dico che abbiamo rischiato di subire il pareggio, ma sarebbe stato sicuramente meglio archiviare la pratica prima del novantesimo. Il gruppo funziona ed è rodato, ma se arrivasse qualcuno a migliorare la rosa ben venga, puntiamo a vincere qualcosa di importante ed è fondamentale avere tante alternative in ogni reparto quando si gioca ogni 4 giorni. Sarà una stagione molto lunga e tortuosa ma ce la giochiamo su tutti i fronti”. Leonardo Spinazzola vuole tornare protagonista e riprendersi la scena dopo che l’anno scorso ha saltato praticamente tutta la stagione per il terribile infortunio al tendine d’Achille: “Bene così, nel primo tempo in realtà abbiamo concesso troppi spazi nella nostra metà campo e gli avversari ci costringevano a correre più del dovuto, così ci siamo stancati prima, per il resto potevamo vincere con uno scarto decisamente più ampio. Io mi sento molto bene, posso ancora migliorare tanto ma le sensazioni sono senz’altro positive”.

Dazn non funziona: problemi visione partite/ Cos'è successo: errori, utenti espulsi…

VIDEO SALERNITANA ROMA 0-1, IL TABELLINO

SALERNITANA-ROMA 0-1 (0-1)

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyömbér; Mazzocchi (62’ Sambia), Coulibaly (73’ Kristoffersen), Vilhena, Kastanos (54’ Ribéry), Candreva; Botheim (62’ Valencia), Bonazzoli. All. Davide Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala (88’ El Shaarawy), Zaniolo (78’ Wijnaldum); Abraham (68’ Matić). All. José Mourinho.

ARBITRO: Simone Sozza (Sez. di Seregno).

AMMONITI: 28’ Coulibaly (S), 39’ Gyömbér (S), 40’ Kastanos (S), 48’ Smalling (R), 72’ Matić (R).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 33’ Cristante (R).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SALERNITANA ROMA 0-1











© RIPRODUZIONE RISERVATA