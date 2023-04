Video/ Salernitana Sassuolo (3-0) gol e highlights: colpo salvezza per i granata

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA SASSUOLO:

La Salernitana batte senza particolare problemi il Sassuolo ed allunga a più 7 sul Verona terz’ultimo. Decidono le reti siglate da Pirola, Dia e Coulibaly. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Cross di Candreva, Ruan allontana la minaccia. Risponde il Sassuolo con il cross di Bajrami, in ritardo sia Defrel che Laurientè. Scambio tra Candreva e Vilhena, palla messa in angolo. Pirola! La sblocca la Salernitana! Candreva in mezzo da angolo, Gyomber fa da sponda per il compagno di reparto che di testa supera Consigli. Vediamo ora come reagirà il Sassuolo. Candreva in mezzo per Botheim, bravo Ruan nell’anticipo.

Respinge male la difesa del Sassuolo, ci prova Candreva che trova l’esterno della rete. Dia! Raddoppia la Salernitana! Botheim apparecchia per Dia che con il destro la mette in rete, raddoppio dei padroni di casa. Sassuolo che sta provando a reagire dopo i due gol presi. Baijrami serve per Frattesi fuori area, bel tiro e grande risposta di Ochoa in angolo. Ferrari per Defrel che crossa, Pirola anticipa tutti. Candreva entra in area e calcia, Consigli risponde presente, viene comunque segnalato il fuorigioco. Candreva per Kastanos, il tiro non crea problemi a Consigli. Pochi minuti alla fine della prima frazione di gara, Salernitana avanti di due gol. La prima frazione di gioco termina senza recupero.

Bajrami ci prova da fuori area, palla fuori. Coulibaly per Kastanos che da fuori area la mette oltre la traversa. Laurientè la mette in mezzo da angolo, Ferrari al volo non trova la porta. Vilhena per Bradaric che entra in area e prova a servire Dia, ottima la chiusura difensiva del Sassuolo. Candreva per Kastanos in area, tiro sporcato da un difensore del Sassuolo, blocca senza problemi Consigli. Coulibaly! La chiude la Salernitana! Palla in area per Dia che appoggia fuori area per il centrocampista, il tiro non lascia scampo a Consigli. Thorstvedt ci prova a giro con il sinistro, grande risposta di Ochoa. Quindici minuti alla fine, match che orami ha davvero poco da dire. matheus Henrique duro su Kastanos, arriva il giallo. Ruan duro su Candreva, altro giallo per il Sassuolo. Cross di Candreva, blocca senza problemi Consigli. Emiliani a caccia del gol della bandiera, la Salernitana ad un passo dall’ottavo risultato utile consecutivo. Quattro i minuti di recupero. Candreva prova da fuori area, Consigli evita il poker. Termina il match, per la Salernitana una vittoria importantissima in ottica salvezza.

VIDEO GOL SALERNITANA SASSUOLO, IL TABELLINO

Salernitana-Sassuolo 3-0

Marcatore: 9’ Pirola, 20’ Dia, 20’ st Coulibaly

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato (27’ st Troost-Ekong), Gyomber (43’ st Piatek), Pirola (13’ st Bronn); Kastanos, Coulibaly, Vilhena (27’ st Bohinen), Bradaric; Candreva, Dia; Botheim (27’ st Mazzocchi). In panchina: Fiorillo, Sepe, Daniliuc, Nicolussi Caviglia, Sambia, Bonazzoli. All: Sousa

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio (37’ st Marchizza); Frattesi (1’ st Pinamonti), Lopez (23’ st Thorstvedt), Henrique; Bajrami, Defrel (23’ st Ceide), Laurienté (28’ st Alvarez). In panchina: Pegolo, Russo, Zortea, Romagna, Erlic, Harroui, Obiang, D’Andrea. All: Dionisi

Arbitro: Camplone di Pescara

Ammoniti: 26’ st Bronn (SAL), 29’ st Henrique (SAS), 35’ st Tressoldi (SAS)

