Video/ Salernitana Udinese (1-1) gol e highlights: Samardzic chiama, Dia risponde (Serie A 2^ giornata)

Video Salernitana Udinese che presenta una partita entusiasmante fin dai primissimi minuti di gioco. La prima occasione della partita è per l’Udinese con il centrocampista Lovric che impegna il messicano Ochoa. Poco dopo tocca al brasiliano Wallace mettere in difficoltà l’estremo difensore. Si fa vedere per la prima volta la Salernitana in avanti con l’occasione capitata dalle parti di Pirola. Sbaglia il portiere Silvestri e Coulibaly serve il compagno che per poco non trova un grande gol da fuori. Sul finire del primo tempo ecco che si accende il super portiere messicano della Salernitana. Prima parata sull’ex giocatore del Palermo Lorenzo Lucca, seconda sul tentato autogol di Pirola. Il messicano si supera e ancora una volta chiude saracinesca. Secondo tempo della sfida tra Salernitana e Udinese che presenta ben due gol, il primo di stampo bianconero con la rete dell’uomo più ricercato nel calciomercato italiano di quest’estate: Samardzic.

Il classe 2002 si inserisce benissimo all’interno dell’area di rigore avversaria spedendo il pallone in rete. Da sottolineare l’ottimo assist da parte di Lorenzo Lucca che sfrutta i suoi 201 cm di altezza per servire l’assist al compagno che, inserendosi benissimo, batte il messicano Ochoa. Udinese che va vicinissimo al raddoppio con la conclusione da fuori di Lovric, dapprima ammonito. Salernitana che trova il pareggio sfruttando come sempre la giocata che parte dai piedi di Antonio Candreva. Il calciatore classe 1987 trova la via giusta per servire l’attaccante senegalese Dia che contro Silvestri con il sinistro calcia sul primo palo e lo trafigge. Secondo tempo che presenta anche diversi cartellini gialli, al netto di un match molto equilibrato e abbastanza fisico.

VIDEO SALERNITANA UDINESE: IL TABELLINO

SALERNITANA (3-4-2-1); Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola(39′ st, Ikwuemesi) ; Kastanos(40′ st, Legowski), L. Coulibaly, Bohinen(8′ st, Martegani), Mazzochi(17′ st, Bradaric); Dia, Candreva; Botheim(17′ st, Cabral).

A disposizione: Fiorillo, Costil, Bradaric, Sambia, Martegani, Fazio, Cabral, Ikwuemesi, Bronn, M. Coulibaly, Legowski.

Allenatore: Paulo Sousa

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric(37′ st, Zarraga), Kamara( 36′ st, Zemura); Thauvin, Lucca( 30′ st , Success).

A disposizione: Okoye, Piana, Festy, Guessand, Zarraga, Success, Quina, Abankwah, Akè, Semedo, Camara, Zemura, Zunec, Pejicic, Nwachukwu.

Allenatore: Andrea Sottil

Reti: 12′ st Samardzic (U) ; 27′ st Dia (S)

Ammonizioni: Lovric (U); Kabasele (U); Botheim (S); Bradaric (S); Pirola (S); Ferreira (U); Candreva (S); Walace (U).

