Video/ Salisburgo Villarreal (0-2): highlights gol. Alcacer e Nino decidono il match

Il video con gli highlights e i gol di Salisburgo-Villarreal 0-2 ci propone la vittoria esterna dei sottomarini gialli che in Austria pongono delle basi solidissime per la qualificazione agli ottavi di Europa League. Gli uomini di Unai Emery si dimostrano nettamente superiori agli avversari con un prolungato possesso palla e una grande abilità nell’impostare la manovra in verticale. Poco prima della mezz’ora Parejo entra in area dove viene travolto da Kristensen, nessun dubbio per l’arbitro Treimanis che indica prontamente il dischetto. Dagli undici metri Paco Alcacer rovina tutto calciando e regalando di fatto la sfera a un quasi incredulo Stankovic. Poco prima della pausa l’ex-attaccante del Borussia Dortmund si fa perdonare con gli interessi firmando con un gran colpo di testa la rete che sblocca la contesa. Nella ripresa ci aspettavamo la reazione veemente da parte dei campioni d’Austria che invece si consegnano agli avversari che raddoppiano grazie al nuovo entrato Fernando Nino. A essere sinceri il 2 a 0 sta anche stretto alla compagine spagnola che meritava uno scarto più ampio per la mole di gioco espressa e per come ha gestito la partita senza mai andare in difficoltà. Giovedì prossimo all’Estadio de la Ceramica è lecito non attendersi colpi di scena soprattutto se venissero confermati i valori di forza che si sono visti qui in Austria.

IL TABELLINO

SALISBURGO-VILLARREAL 0-2 (0-1)

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Vallci, Solet, Ulmer; Mwepu, Aaronson (61′ Adeyemi), Junuzovic (74′ Bernède), Sucic (61′ Okafor); Berisha, Daka. All. Jesse Marsch.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Pena (46′ Foyth), Albiol, Pau Torres, Estupinan; Trigueros, Capoue (74′ Jaume Costa), Parejo; Gerard Moreno (83′ Pino), Paco Alcacer (59′ Fernando Nino), Moi Gomez (60′ Pedraza). All. Unai Emery.

ARBITRO: Andris Treimanis (LVA).

AMMONITI: 29′ Kristensen (S), 40′ Solet (S), 89′ Okafor (S), 90′ Albiol (V), 90’+5′ Ulmer (S).

RECUPERO: 1′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 41′ Paco Alcacer (V), 71′ Fernando Nino (V).

