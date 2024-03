Video/ Sampdoria Ascoli (2-1) gol e highlights: De Luca porta i liguri in zona play off (11 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA ASCOLI (2-1): LA PARTITA

La Sampdoria ribalta l’Ascoli e aggancia la zona play-off. Calcia Duris che, favorito dalla deviazione di Ghilardi, supera Stankovic. Valzania ha servito il centravanti slovacco che si gira e calcia con il sinitro, la sfera termina nell’angolino. Stojanovic in mezzo per Alvarez, tocco debole. Falzerano ci prova su punizione, respinge bene De Luca, Giovane recupera la sfera ma non trova la porta. Caligara serve Rodriguez, gran tiro dello spagnolo con Stankovic che la tocca sul palo! Kasami calcia una grande punizione, Vasquez salva in angolo. Kasami di testa, ancora una grande parata di Vasquez.

DIRETTA/ Sampdoria Ascoli (risultato 0-1) streaming video tv: la ribalta De Luca! (Serie B, 11 marzo 2024)

Sulla punizione di Alvarez la sfera termina sul palo esterno. De Luca per Kasami fuori area, tiro al volo bloccato da Vasquez. Darboe ci prova con il destro, la sfera sfiora il palo. Rodriguez serve un pallone solo da mettere in rete a Duris, il centravanti mette al lato. Pareggia la Sampdoria. Esposito per Kasami che con il sinistro ristabilisce la parità. Barreca in mezzo per De Luca che da solo in area non sbaglia e decide il match.

Diretta/ Frosinone Sampdoria Primavera (risultato finale 4-0: i ciociari ci credono eccome! (10 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA ASCOLI (2-1): IL TABELLINO

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Leoni (65′ De Paoli,), Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe (59′ Esposito ), Barreca; De Luca, Alvarez (81’Borini). A disp.: Ravaglia, Giordano, Lotjonen, Askildsen, Conti, Girelli, Pozzato, Alesi, Ntanda. All. Pirlo

ASCOLI (3-4-2-1): Vasquez; Quaranta, Bellusci (81′ Vaisanen), Mantovani; Falzerano (81′ Celia), Valzania, Giovane, Zedadka; Rodriguez (72′ Maiga Silvestri), Caligara (65′ D’Uffizi); Duris (65’Nestorovski). A disp.: Bolletta, Sciammarella, Streng, Tarantino, Milanese, Bayeye, Tavcar. All. Castori

Diretta/ Cagliari Sampdoria Primavera risultato live, streaming video tv: gli ospiti ci sono! (2 marzo 2024)

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila

Reti: 10’Duris, 77′ Kasami, 84′ De Luca

NOTE Ammoniti Quaranta (A), Vasquez (A.) Stojanovic (S) De Luca (S)

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA ASCOLI













© RIPRODUZIONE RISERVATA