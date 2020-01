Video/ Sampdoria Brescia (5-1): highlights e gol, manita blucerchiata (Serie A)

Con il video di Sampdoria Brescia andiamo ad analizzare il netto 5-1 con cui i blucerchiati schiantano le rondinelle nella 19^ giornata di Serie A: una vittoria che rilancia la squadra di Claudio Ranieri in chiave salvezza, mentre affonda un Brescia che si era portato in vantaggio ma non è poi riuscito a tenere il ritmo, facendosi dominare dall’avversario. Inizia bene il match la Sampdoria con gli affondi sulle fasce di Linetty e Murru e una conclusione di Jankto pericolosa. Ma al 12′ è il Brescia a trovare il gol, con una sponda aerea di Torregrossa su crossa da calcio d’angolo, Chancellor si inserisce sul secondo palo e appoggia in rete di testa. I blucerchiati vivono un momento di smarrimento che viene però superato con una veemente reazione allo svantaggio. Al 20′ Quagliarella spreca a due passi da Joronen, al 34′ però arriva il pareggio di Linetty che sfrutta uno svarione di Mateju ed insacca il pareggio. E proprio allo scadere del primo tempo la Sampdoria trova il sorpasso, con Linetty che stavolta veste i panni di assist-man servendo Jankto, il più costante tra i suoi a cercare la conclusione e bravo a trovare il gol del 2-1.

VIDEO SAMPDORIA BRESCIA: IL SECONDO TEMPO

Con il video di Sampdoria Brescia, andiamo a vedere quanto accaduto nel secondo tempo a Marassi: nella ripresa il Brescia prova ad affacciarsi in avanti a caccia del pareggio, con Balotelli che prima manca una facile chance a tu per tu con Audero, quindi al 12′ si vede annullato un gol per fuorigioco. Ma di lì in poi è un monologo blucerchiato. Al 23′ la Sampdoria trova il rigore del 3-1 per un fallo di mano in area di Mangraviti. Lo trasforma Quagliarella, quindi al 32′ arriva anche il poker di Caprari, che chiude un’azione apertasi con una sua conclusione. A chiudere il 5-1 finale è ancora Fabio Quagliarella, doppietta personale per lui su azione avviata da un inesauribile Jankto, con pallonetto a superare Joronen. Sampdoria a +5 dalla zona retrocessione, Brescia alla seconda sconfitta del 2020 dopo quella interna subita contro la Lazio.