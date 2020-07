Video/ Sampdoria Genoa (1-2): highlights, gran colpo del Grifone nel derby (Serie A)

Il video con gli highlights e i gol di Sampdoria Genoa 1-2 ci mostra come i grifoni si sono aggiudicati il 120^ Derby della Lanterna che potrebbe avere un peso importantissimo nella corsa verso la salvezza. Dopo aver strappato i tre punti nello scontro diretto con il Lecce, la squadra di Nicola fa nuovamente bottino pieno e tiene distanti i salentini che al Via del Mare hanno condannato il Brescia alla retrocessione. Sorte che potrebbe toccare pure a loro se questo Genoa non dovesse più perdere colpi da qui alla fine del campionato. Come al solito la stracittadina non lesina emozioni, anche senza la cornice di pubblico che eravamo abituati a vedere. I blucerchiati, nonostante una classifica decisamente più tranquilla dei cugini, non vogliono di certo facilitargli il compito e cercano di mettergli i bastoni tra le ruote. Pandev è bravissimo ad anticipare Colley dentro l’area e a conquistarsi il calcio di rigore che Criscito trasforma alla perfezione.

VIDEO SAMPDORIA GENOA: LA DECIDE LERAGER

C’è bisogno del solito Gabbiadini per pareggiare i conti, nel recupero del primo tempo Lerager riporta avanti il Genoa ma la rete viene annullata per il fuorigioco di Cristian Romero che prende parte all’azione, ostacolando inoltre Audero che in uscita perde il pallone regalando al centrocampista danese. Che si rifarà con gli interessi a diciotto minuti dal novantesimo, sarà proprio lui a fare la differenza nelle battute conclusive del match e a riportare avanti i grifoni che respingono gli assalti disperati di Ronaldo Vieira (fondamentale il salvataggio sulla linea di Schone) e Gaston Ramirez, fermato dal tempestivo intervento di Perin. Ranieri se ne faccia una ragione, ha vinto la squadra che ne aveva più bisogno.