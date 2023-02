Video/ Sampdoria Inter (0-0) gol e highlights: Inzaghi stecca, il Napoli vola a +15

VIDEO SAMPDORIA INTER: NESSUN GOL A GENOVA

Sampdoria Inter video gol e highlights del match terminato a reti bianche tra la Sampdoria di Stankovic e l’Inter di Inzaghi. Quasi un testa-coda considerando la seconda e la penultima posizione in classifica, al Ferraris va in scena una partita che sembra poter essere quasi una formalità per l’Inter. Soprattutto dopo il primo quarto d’ora di fuoco e di assoluto dominio dei nerazzurri con le occasioni di Lukaku deviata da Audero, Mkhitaryan che calcia alto, Lautaro facile per il portiere della Samp e Calhanoglu fuori di poco. Eppure più il tempo va avanti, più l’Inter fatica ad impensierire una Sampdoria che sembra aver preso le misure.

Nella ripresa ci prova due volte Dimarco, prima con una punizione alta e poi con l’esterno della rete colpito in seguito ad un sinistro al volo. Il Doria si fa vedere di rado con qualche chance per Gabbiadini non sfruttata al meglio dall’ex Southampton e Napoli. Verso la fine Lautaro si ritrova da solo spalle alla porta in area, ma l’argentino cincischia graziando la Sampdoria. Per i liguri un pareggio che ai fini della classifica non smuove molto, ma che può essere un punto di partenza per ripartire. L’Inter invece stecca e permettere al Napoli di avere ben quindici punti di vantaggio.

VIDEO SAMPDORIA INTER, NUYTINCK UN MURO

In una partita con pochi lampi, la palma di migliore in campo di Sampdoria Inter non può che andare a Nuytinck. Il difensore ex Udinese è stato protagonista di una prova egregia al centro della difesa, supportato da Murillo e Zanoli. Una prestazione decisiva, fermando più volte senza troppi rischi e affanni le minacce e gli attaccanti nerazzurri. A proposito dei terminali offensivi dell’Inter, Lukaku e Lautaro Martinez lasciano la Liguria con una grave insufficienza.

Il belga è ormai lontano parente di quello che fu il miglior attaccante l’anno dello Scudetto di Antonio Conte, perdendo tutta la sua forza ed esplosività. Discorso diverso per Lautaro che tanto bene aveva iniziato questo 2023, ma oggi non particolarmente ispirato. L’argentino ha calciato spesso senza però mai preoccupare Audero, combinando un pasticcio proprio sull’ultima palla del match. Uno dei pochi positivi dell’Inter è stato Calhanoglu, due volte vicino al gol e autore di una buona prova a livello generale.

VIDEO SAMPDORIA INTER, IL TABELLINO

SAMPDORIA-INTER 0-0

RETI: –

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Zanoli (40′ st Paoletti sv), Cuisance (19′ st Sabiri), Winks, Augello; Djuricic (27′ st Rincon); Gabbiadini (27′ st Murru), Lammers (40′ st Quagliarella). All. Stankovic.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian (19′ st Dumfries), Barella (19′ st Brozovic), Calhanoglu, Mkhitaryan (45′ st Carboni), Gosens (1′ st Dimarco); Lautaro, Lukaku (21′ st Dzeko 6).

ARBITRO: Maresca

AMMONITI: Nuytinck (S), Lautaro Martinez (I), Amione (S), Lammers (S).

