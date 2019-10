Video/ Sampdoria Lecce (1-1): highlights e gol. La chiude Ramirez al 92′ (Serie A)

Il video con i gol e gli highlights di Sampdoria-Lecce 1-1 contiene le fasi salienti del match valevole per la 10^ giornata di Serie A 2019-2020. Al Ferraris i blucerchiati ospitano i salentini allenati da Liverani che in trasferta vantano un rendimento quasi eccellente – mentre faticano tremendamente al Via del Mare – e anche oggi hanno dato parecchio filo da torcere agli avversari sfiorando un successo che avrebbe consentito loro di tenersi alla larga dalla zona retrocessione. La squadra di Ranieri parte bene con Bonazzoli che chiama subito al dovere Gabriel, poi però sono gli ospiti a trovare la via del gol con Lapadula che approfitta della dormita generale della retroguardia della Samp per rompere il ghiaccio in questa stagione. Lecce che sfiora a più riprese il raddoppio e a ridosso dell’intervallo sembra poter chiudere i conti quando, dopo la traversa di Falco, Ferrari intercetta il tap-in di Lucioni quasi sulla linea di porta. L’arbitro Massa in un primo momento indica il dischetto e mostra il cartellino rosso al numero 25, poi le immagini e il VAR scagionano il difensore poiché il pallone sbatte sul costato e non sul braccio. Come non detto quindi, nella ripresa la squadra neopromossa continua ad attaccare ma il 2 a 0 non arriva, in compenso arriva l’espulsione di Tachtsidis che dopo aver rimediato un giallo evitabile per futili proteste si fa cacciare via per un fallo su Rigoni. Nel recupero – con l’uomo in più – i baciccia evitano almeno l’ottavo KO in campionato con Gaston Ramirez, inutile l’intervento di Gabriel visto che il pallone ha già varcato la linea di porta. Un pareggio che di certo non serve a smuovere più di tanto le acque per la Sampdoria che resta all’ultimo posto in classifica e con il rischio concreto di essere ulteriormente distanziata da SPAL (impegnata al Meazza contro il Milan) e Brescia (che deve recuperare la gara con il Sassuolo). Stanno venendo a mancare i gol di Fabio Quagliarella, il capocannoniere dello scorso torneo quest’anno è ancora fermo a quota 1 e se non si dà una svegliata per i liguri saranno dolori.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-LECCE 1-1 (0-1)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Bertolacci (66′ Leris) Barreto (46′ Gaston Ramirez); Bonazzoli (66′ E. Rigoni), Quagliarella. All. Claudio Ranieri.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello (86′ Rispoli), Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov (69′ Mancosu); Falco, Lapadula (69′ Babacar). All. Fabio Liverani.

ARBITRO: Davide Massa (sez. di Imperia).

AMMONITI: Ekdal (S), Petriccione (L), Meccariello (L), Ferrari (S), Vieira (S), Depaoli (S).

ESPULSO: 72′ Tachtsidis (L) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 4′ pt e 4′ st.

MARCATORI: 8′ Lapadula (L), 90’+2′ Gaston Ramirez (S).

VIDEO SAMPDORIA LECCE, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA